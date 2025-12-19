「藤あや子」という芸名以外に、私にはもう一つ別の名前があります。「小野彩」と書いて「このさい」と読みます。歌手活動以外の時に使用しているペンネームです。

「小野彩」が誕生したきっかけは、隣県の青森が生んだスター、吉幾三さんの存在です。1996年、吉さんに「おばこ巡礼歌」という作品を作ってもらいました。以降は妹分のように可愛がっていただいています。秋田で民謡歌手をしていた頃から吉さんのファンでした。角館から車で、青森県金木町にある吉さんの白亜の大豪邸を見物に行ったほどです。吉さんは不在でしたが、玄関で記念撮影してきました。その頃から「女・吉幾三になる」というのがずっと夢でした。「このさい」が「よしいくぞう」の派生形だと分かっていただけるはずです。

いつでも楽しく笑わせてくれる吉さんですが、最大の魅力はやはり、独特な歌にあります。芯の部分にある深い情を、照れ隠ししながら表現する妙があるのですが、どこかに東北人特有の純朴な「匂い」があります。だから吉さんの歌は琴線に触れるのでしょう。そうした吉さんへの思いが高じて、自ら作詞作曲するシンガー・ソングライターに憧れました。

楽器は弾けませんが、頭の中にメロディーや歌詞が浮かんでくるのです。スーパーで買い物している最中、突然音楽が降ってくることもあります。忘れないように、アイライナーのペンシルでスーパーのレシートにメモすることもよくあります。もっとも、すぐ忘れてしまう程度のメロディーは売れないものだと思うようにしています。

だいたいはメロディーと歌詞はセットで浮かびます。詞を書いていると、いつの間にか口ずさんでいたりします。歌っているうちに頭が活性化し、制作モードに入っている感じです。できたものをレコーダーに吹き込み、アレンジャーやディレクターに譜面に起こしてもらいます。「このメロディーやコード進行は楽器では出てきません」とよく言われます。

NHK「お江戸でござる」に伍代夏子さんや坂本冬美さんと一緒に出ていた時「江戸情緒のあるオリジナルの歌を作りましょう」と作った「艶姿…恋絵巻」が「小野彩」のデビュー作です。98年7月の「薄幸花」（詞・石本美由起、曲・浜圭介）のB面に収められました。その後、「ふたりの絆」「恋酔酒」「流氷恋唄」「寄りそい橋」と4作連続で「小野彩」作詞作曲のシングルを出しました。

今でこそ、歌手が作詞作曲することに違和感はありませんが、21世紀初頭は他の領域に進出すると露骨に嫌な顔をされました。パーティーなどで作家の先生にあいさつすると「最近は自分で作っているそうだね」と嫌みを言われたこともしばしばでした。たぶん、社長をはじめスタッフは、裏で相当文句を言われていたのでしょう。悪いことをしたつもりはないのですが、不愉快な思いをさせたのだろうなと思うと、申し訳ないです。

◇藤 あや子（ふじ・あやこ）1961年（昭36）5月10日生まれ、秋田県角館町（現・仙北市）出身の64歳。民謡歌手として活動後、87年に村勢真奈美の芸名で「ふたり川」でデビュー。89年、藤あや子に芸名を変え「おんな」で再デビュー。92年「こころ酒」で日本有線大賞を受賞、第43回NHK紅白歌合戦に初出場、21回出場している。新曲「想い出づくり」など「小野彩（このさい）」のペンネームで作詞・作曲も行う。