草なぎ剛、“育ち盛りの息子”とほのぼのトークに反響「可愛い親子だなぁ」「陸くんいっぱい食べておおきくなーれ」
俳優・歌手の草なぎ剛が、19日までに更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）のインスタグラムに登場。劇中で息子役を演じる子役・永瀬矢紘との仲むつまじい様子が公開された。
【写真】「可愛い親子だなぁ」“育ち盛りの息子”とほのぼのした会話を交わす草なぎ剛
同作は、妻を亡くし、幼い息子・陸（永瀬）を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
インスタグラムでは撮影の合間の草なぎと永瀬のやり取りを動画で紹介。永瀬は「1日5食じゃ足りない！」と草なぎに話し掛け、「朝昼晩じゃなくて、朝、昼、昼、昼、昼、昼、晩、晩」と育ち盛りらしい食欲を見せた。「何食べたい？」と問いかけた草なぎに「ハンバーグとソーセージと、あとあれだね、オムライスとオムレツ！」と元気良く返答。そんな永瀬に「いいねえ〜最高じゃん！」と草なぎが優しく返す、仲むつまじい“親子”の会話を見せた。
そんな2人の姿に癒やされたファンから「優しく見守ってる草なぎさんがホント、パパだよね」「可愛い会話にほっこりです」「ほんと可愛い親子だなぁ」「もうホントの親子にしか見えん」といったコメントが寄せられた。
