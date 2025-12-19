道路が立ってる！？トンネルの壁に穴？思わず二度見する全国の珍風景【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

外出先で「え？どういう状況!?」と思わず二度見した経験はないだろうか。



道路が直角に立っていたり、一部の出入口が塞がれたトンネルがあったり…。





脳がバグを起こす道

ツッコミを入れたくなるような見慣れない不思議な光景は、日常に潜んでいることも多く、思いがけず遭遇すると興奮する。今回は、実際に二度見した珍スポットたちを紹介したい。

■愛知県 背の低い歩行者信号機

国道をくぐる歩行者用の道路に設置された、さわれるほどに背の低い信号機。運転中にたまたま見つけて興奮した。

■青森県 階段国道

半島の北端にある「階段なのに国道」という不思議な道。国内唯一の例であり、“階段国道”とも呼ばれる。

■高知県 手結港可動橋

船が通れるように設置された動く橋。橋の手前で遮断棒が降り道路が立ち上がっていく光景が面白かった。

異世界に通じていそうなトンネル

■千葉県 島戸倉隧道

坑口の半分以上が閉鎖された隧道。一応、車一台が通れる道幅は確保されている。塞がれている方の土地は私有地だ。

■神奈川県 住吉隧道

逗子市にある、中に階段がある珍しい隧道。互いに高低差のある地域同士を、隧道で繋げてしまおう、というあっぱれな構造だ。

■大分県 小迫トンネル

大分県日田市にある、壁に穴が空いた隧道。バグが起こっているように見えるが現実だ。穴の向こうには吹上神社が見えた。

タイムリープ？緑に浸食された景色

■福岡県 鉄道橋跡

気がつかないかもしれないが、かつての鉄道橋の跡だ。明治時代末期には廃止されたため、今では完全に街と緑に同化している。

■愛知県 廃歩道橋

名古屋市の若宮大通公園脇にある、使われなくなった歩道橋。緑に侵食され、まるで異空間につながっているかのようだ。

■岡山県 水没ペンション村

海辺に残された昔のリゾート地。幻想的な風景に見えるが、現役時は排水ポンプを稼働させて水没を防いでいたらしい。

（了）