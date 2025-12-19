明治安田Jリーグ百年構想リーグ

明治安田Jリーグは16日、株式会社イミオとオフィシャルボールパートナー契約を締結したと発表した。来季のJリーグ百年構想リーグ公式試合球が発表されると、デザインに海外のファンは羨望の眼差しを向けている。

夢のコラボレーションが実現した。ボールに描かれたのは、世界的に人気のサッカー漫画「キャプテン翼」の主人公・大空翼だ。イミオの発表によると、コンセプトは「日本から世界へ、架け橋となる一球」。デザインだけでなく、最高品質のマイクロファイバーPUレザーを採用したボールは、特別なサーマルボンディング製法と、オリジナルの均一な12パネル構造により、優れた真球性と安定した飛行軌道・精度の高いコントロール性能を発揮するという。

Jリーグ公式インスタグラムが実際の画像を公開。「キャプテン翼」を知る海外ファンを熱狂させている。

「私の子供時代の思い出だ」

「長い配送時間をかけずに日本国外からサッカーボールを買える？ どうしてもそのサッカーボールがほしいから。私が大好きなもの、日本の国そのもの、Jリーグ、そして翼」

「どうやったらこのサッカーボールをゲットできるの!!!!! アメリカへ送って」

「うおおおおお」

Jリーグは2026年より、秋春制へとシーズンを移行。このシーズン移行に伴い、移行期間中の半年間に、特別大会として「明治安田J1百年構想リーグ」「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を実施する。



（THE ANSWER編集部）