｢今回の私たちのお尻の仕上がりは過去イチです！｣ 最強のグラビア姉妹が再び見参！

過去イチ！撮影の手ごたえ

--’24年12月にグラビア復帰してから、フライデーで表紙を飾るのはこれで２回目となります。今回の撮影はいかがでしたか？

エリカ「衣装がどれも本当に可愛くて、現場に入った瞬間にテンションが上がりました。普段は『はい、撮れました！』と終了の合図がかかるとすぐ控え室に戻って次の衣装に着替えるんですが、今回はＯＫがかかっても『さっきのシーン、もう一回撮ってみたいです』って私たちから提案するぐらい気持ちがノッていました。スタッフさんも『このポーズがいいかも』って一緒にアイデアを出してくれて、全員が同じ方向を向いている感じが心地よかったですね」

マリナ「現場の雰囲気もよかったし、天気もずっとよかった。すべてが味方してくれた気がしています。あと、撮影後のご飯がとっても美味しかった（笑）。１日目の夜は焼き肉を食べて、２日目のお昼は小田原の海辺で海鮮をいただきました。疲れが全部吹き飛びました！」

--お気に入りの衣装はありますか？

エリカ「黒のランジェリーです。とても品があって、グラビアを超えてまるでランジェリー広告のような仕上がりになったと思います。今までになかった大人っぽさを引き出せたかな。マリちゃんは？」

マリナ「私はネイビーと白を組み合わせた花柄のランジェリーがお気に入りです。衣装は洋風なんですけど、ロケーションは和室だったんです。私、ずっと和室で撮影がしたかったので、目標が達成できた瞬間でもありました」

--イチオシのカットは？

マリナ「全部お気に入りなんですが、今回はお尻ですね。二人とも本当に綺麗に写っているんです。エリちゃんのお尻の仕上がりは過去イチだと思いますよ」

エリカ「分かる！ 私もお尻がお気に入りです。二人のベストヒップが同じ号のグラビアで並ぶことになりますね！」

「最近は下着をプロデュースしました！」

--最近、ランジェリーのプロデュースもされていましたね。

エリカ「そうなんです。グラビアを休んでいた時期に、自分の胸の見せ方などについて考える時間ができて、″いつか自分で下着を作ってみたいな″と考えていたら、ランジェリーブランドの方から『プロデュースしてみませんか』とオファーをいただいたんです」

--こだわりポイントは？

マリナ「エリちゃんはセクシー系、私は可愛い系。世界観は違うけど、二つのランジェリーが並んだ時にちゃんと両者が引き立つ感じにしたかったんです。デザインやカラーについては、ブランドの方と何度も話し合いを繰り返しましたね」

エリカ「完成するまでに８ヵ月くらいかかりましたね。『奥さんにプレゼントしました』という男性や、『買いました！』という女性ファンの方の声が私たちのところにも届いています。嬉しいですね。私の下着がグリーンで、マリちゃんのものはミントグリーンになりました。クリスマスカラーなので、今の時期におすすめです！」

--クリスマスといえばカップルの季節ですが、お二人の理想の男性像は？

マリナ「そういう話題、大好きです（笑）。私は口数が少ないので、いっぱい話してくれる男性がいいですね。あと、ご飯をいっぱい食べる人にも惹かれます。食べるのが大好きなので」

エリカ「見た目は重要じゃない。やっぱり男性は中身が大事。気遣いや優しさ、安心感のある人がいい。経験豊富な年上の男性が好きですね」

--お休みの日は何をしていますか？

エリカ「年がら年中ゲームをやっていますね。最近は、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈの『あつまれ どうぶつの森』で自分の島作りにハマっています。少しでも時間があれば、移動中もＳｗｉｔｃｈをカチャカチャしています」

マリナ「こないだ、一緒に美容院に行った時も、隣でずっとやってたもんね（笑）。私はオフにＴｉｋＴｏｋライブをやっています。料理やカラオケの模様を配信しています」

プライベートも仲良し

--仲良し姉妹のお二人は、ハロウィンも一緒に過ごしたそうですね。

エリカ「夜の７時頃、マリちゃんから『家に行っていい？』と電話がかかってきたんです。しばらくして玄関を開けると、天使と悪魔の恰好をしたマリちゃんと友達が『トリック・オア・トリート！』ってやってきた」

マリナ「エリちゃん、何も言わず玄関のドアを閉めましたけどね（笑）。でも、その後に『サゴ』という東南アジアの食材を使ったフルーツポンチみたいなスイーツを私たちに作ってくれて、とっても美味しかったです！」

--今年もあと少しですが、来年の目標を教えてください。

エリカ「等身大の私たちを表現する写真集を出したいですね。そのためにダイエットも始めていて、すでに2kg落としました！」

マリナ「私は太っちゃいました〜（笑）。写真集以外だと、家族４人で母の故郷であるルーマニアに旅行したいです。学生時代は毎年、どこかに旅行していたんですが、もう７年ほど行けてないんです。久しぶりに遊びに行きたいですね」

エリカ

エリマリ姉妹の姉。グラビアのほか、TikTokを中心にインフルエンサーとしても活躍中

モモセ マリナ

エリマリ姉妹の妹。SNS総フォロワー数は100万人を超え、幅広い層から人気を集める

最近のマイベスト「RELAXING TIME」愛犬との時間／お昼寝

エリカ：飼っているワンちゃんと公園で遊んでいる時間ですね。近所の公園は夕日が綺麗で、一緒に見ていると心が癒やされます。お散歩も大好きです！

マリナ：私はお昼寝ですね。以前はお昼寝する人に怠惰なイメージを持っていたんですが、最近はお昼寝したほうが仕事などが効率的に進むと分かったんです（笑）。時間に余裕があれば、２時間ほど寝るようにしています

『FRIDAY』2025年12月19日・26日合併号より

取材・文：富士山博鶴