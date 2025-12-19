なにわ男子、ACEesと事務所先輩楽曲でダンスバトル＆亀梨和也・目黒蓮・NEWSら続々登場
【モデルプレス＝2025/12/19】なにわ男子が出演するテレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜）が、12月19日に番組史上初となる1時間スペシャルを放送。なにわ男子が、人気ジュニアグループ・ACEesや人気芸人たちと対決する企画を届ける。
◆なにわ男子＆ACEes、事務所先輩楽曲のサビダンス対決
今回の放送では、事務所の先輩たちの楽曲の【サビ部分】だけを記憶を頼りに間違えずに踊り切る【正確に踊れ！先輩曲のサビダンスバトル】を放送。偉大な歴史を作ってきた先輩たちの名曲の数々…これはまさに「間違えたら失礼」。とにかく「先輩へのリスペクト」を胸に、なにわ男子が人気ジュニアグループ・ACEesとの対決に挑む。この日、体調不良のため欠席だった高橋恭平を除くなにわ男子6人（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）と、ACEesの浮所飛貴、那須雄登、深田竜生の3人による対決を審査するのは、BTSやMrs. GREEN APPLEなどさまざまなアーティストの作品やライブの演出家・振付師として活躍するNOSUKE。オーディション番組 「timelesz project」 では“NOSUKE先生”として注目を集めた。そんな“NOSUKE先生”がなにわ男子＆ACEesのダンス対決をガチ審査。ダンスの【正確性】はもちろんのこと、【アイドルとしての魅せ方】【動き・表情・オーラ】、そして【観客を楽しませることができるか】まで、全てを総合して厳しくジャッジしていく。
◆亀梨和也・目黒蓮・NEWSら続々登場
今回課題曲を出題するのは、なにわ男子＆ACEesがお世話になっている先輩たち。亀梨和也、目黒蓮、NEWSらが続々と登場し、直接課題曲を発表する。「お客さんも見ているし、カッコ悪いところは見せられない」「先輩のバックでも、自分たちのコンサートでも何十回と踊ってきたから間違えるはずない」と意気込むなにわ男子たち。一方のACEesも「先輩の曲をカバーすることも多いので、現役で踊っている」と自信満々で臨む。
修二と彰の「青春アミーゴ」を課題曲として挙げた亀梨。亀梨流の“脚の上げ方”も重要だと話し、「オンエア見て間違えてたらすぐ連絡するから！」とプレッシャーを。そして目黒からもSnow Manの楽曲が出題され、「オンエアは必ずリアタイします」と、こちらもしっかりとプレッシャーをかける。さらに、ACEesの浮所、那須とはドラマでも共演している増田貴久のいるNEWSからは「チャンカパーナ」が。大橋が出演する舞台の脚本を加藤シゲアキが手掛けるなど、何かと縁深いNEWSだけに、2組には緊張が走る。
先輩たちの登場と圧に「踊れる自信はあるけど、プレッシャーもある」と道枝。西畑も「先輩方がVTRに出演してくださって、楽曲の指定をしてくれたことにスペシャル感を感じますね」とワクワクした様子だが、メンバーは完璧に踊り切ることはできるのか。ほかにもみんなが踊れるという嵐の「Love so sweet」や、V6の「Can do! Can go!」など、名曲が続々登場。プライドと先輩からの信頼をかけ、なにわ男子とACEesのガチンコ対決が始まる。
◆なにわ男子＆なにわ芸人、お笑いでガチンコ対決
【これなら絶対負けへんで！なにわ芸人編】では、【なにわ】の称号をかけ、なにわ男子となにわ芸人が“ガチバトル”。アインシュタイン、見取り図、ちょんまげラーメン、さや香らと、「これなら絶対負けへんで！」という“大阪にまつわる競技”で対決する。“なにわ”のプライドをかけた熱きお笑いバトルの行方とは。なにわ男子たちが2人1組になり、芸人たちのネタを完コピ、そこになにわ男子が考えた渾身のボケをこっそり織り混ぜる「ネタ完コピ間違い探し」など、ガチのお笑い企画に、なにわ男子メンバーたちも入念な準備をして臨む。
収録を前に大西は「スペシャルだからこそ挑戦できる芸人さんとの企画は楽しみ」と本番が待ち切れない様子。「壁に向かってネタの練習してるのとか、M-1グランプリみたいでした」とうれしそうに語った。そしてメンバーが口々に「楽しみ」と語ったのは道枝のネタ。西畑が「これまでに見たことのないみっちーが見られるんじゃないか」と言うと、藤原も「コントや漫才に引っ張りだこになるのでは」と大胆な予測も。道枝自身も、「1番期待しているメンバーは“俺”！かな」と語るほど、自信はある模様。「殻が破れたらいいな」と本人も語る、渾身のネタが見どころとなる。（modelpress編集部）
