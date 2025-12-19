今すぐ【セブン-イレブン】に走れーーーッッ！！ 紅茶を楽しむ「新スイーツ」

【セブン-イレブン】で11/6・11/9から販売がスタートしたのは、お茶とミルクのおいしさを満喫できる「恋するTEA PARTY」シリーズの第1弾。「紅茶に恋するTEA PARTY」として、香り高い紅茶とまろやかなミルクの甘さがマッチしたスイーツを販売してます。人気商品をご紹介するので、紅茶好きは要チェックです。

今にも香ってきそう「紅茶のシュークリーム」

セブンの人気スイーツ・シュークリームを紅茶でアレンジした「紅茶に恋する シュークリーム」。ふわっとしたシュー生地の中には、紅茶の香りや渋みをいかしたミルクティークリームがたっぷり。クリームの中には、クラッシュした紅茶ゼリーが入っていて、食感・味わいのアクセントになっています。スイーツブロガーの@sujiemonさんも「とろける口どけ感がクセになる」と大絶賛。価格は\237（税込）です。

ご褒美スイーツ「紅茶のロールケーキ」

生地よりもクリームの方が多いのでは！？ と思うほどたっぷりのクリームが巻かれたこちらは11/6に販売がスタートした「紅茶に恋する ロールケーキ」。生地のクリームの間がしっとりしているように見えますが、@sujiemonさんによると「キャラメルソース」が入っているのだそう。キャラメルソースのほろ苦さと紅茶の香りがしっかりと感じられる紅茶クリームを合わせることで、最後まで美味しく食べられそう。価格は\313（税込）です。

ありそうでなかった組み合わせ「紅茶とプリンのパフェ」

豪華な見た目に気分が上がるこちらは「紅茶に恋する プリンケーキパフェ」。コンビニスイーツとは思えないぜいたくなビジュアルです。なめらかな紅茶プリンに紅茶クリーム・紅茶のガトーショコラなどを合わせた紅茶づくしのスイーツ。食べる場所によって違う味が楽しめるのもうれしいポイントです。\375（税込）とちょっぴりお高めですが、試してみる価値ありです。

あふれるクリーム「紅茶のどら焼き」

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「めっちゃおすすめ」「めちゃ美味しい」と絶賛するのが、11/9より販売がスタートした「紅茶に恋する ミルクティーどら」です。ふんわりもちっと食感の生地で、ミルクティー風味のホイップクリームをサンド。溢れてしまいそうなほどボリューミーなスイーツです。クリームはとろっとしていて厚めの生地と相性抜群。\216（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A