日産自動車株式会社と日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社は、2026年1月に開催される「東京オートサロン2026」への出展概要を発表した。

同社ブースでは、NISMOの新コンセプトモデルをはじめ、マイナーチェンジ版「フェアレディZ」やアウトドア志向の「エクストレイル」車中泊仕様、カスタム「日産リーフAUTECH」など全6台を展示予定である。トークショーや特別イベントも予定されており、多彩なプログラムで来場者を迎える予定だ。

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）と、日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（本社：神奈川県茅ケ崎市、社長：真田 裕 略称：NMC）は、カスタマイズカーショーである「東京オートサロン2026」（開催期間：2026年1月9日（金）～1月11日（日）、場所：幕張メッセ）に出展します。

今回のオートサロンでは、NISMOの特別なコンセプトモデルを発表するほか、今後日本市場に投入していく日産ならではのスポーツカー、カスタマイズカーなどを計6台展示します。

【出展場所】

日産ブースNo.217 ホール2（西ホール）

【出展車両】

● NISMOコンセプトモデル NISMOの特別なコンセプトモデルを発表します。詳細は1月9日（金）のプレスカンファレンスにて公開を予定しています。

● フェアレディZ

さらなる性能の進化とヘリテージの継承を目指し、26年夏に発売を予定している「フェアレディZ」マイナーチェンジモデルを初公開します。NISMOモデルには、ハイパフォーマンスを操る歓びをより強く感じられるためにMT（マニュアルトランスミッション）を追加します。基準車においては、デザインを変更することにより、フェアレディZらしさを向上させるとともに空力性能を追求しました。東京オートサロンでは新たに追加される「NISMO MTモデル」を展示します。

● X‑TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY

専用の内外装パーツや防水シートを装備し、「エクストレイル」の初代モデルからのDNAである「タフギア」のイメージをさらに高めた「ROCK CREEK」をベースに新たにラインアップする車中泊仕様車、エクストレイル「ROCK CREEK マルチベッド」。「SOTOASOBI パッケージ」、「ROCK CREEK ベーシックプラス」、「OUTDOOR パッケージ」、「ルーフキャリア パッケージ」といった、アウトドアシーンに映えるデザインと機能を両立する魅力的なアクセサリーパッケージを装着し、ギア感を一層高めたカスタマイズを施して展示します。なお、エクストレイル「ROCK CREEK マルチベッド」は、東京オートサロンへの出展に先駆けて、2026年1月7日に詳細の発表を予定しています。

● 日産リーフAUTECH

「AUTECH」は、多種多様なカスタムカーづくりで蓄積してきたNMC伝統のクラフトマンシップを継承し、スポーティでありながら高級感漂うスタイリングを伸長させたブランドです。新型「日産リーフ」をベースに、エクステリアはエモーショナルでスポーティなデザインに、またインテリアは上質な素材やディテール表現により落ち着きとこだわりが感じられる、よりプレミアムな室内空間としたカスタムカーです。

● マッチのマーチ

歌手、そしてレースチーム監督として活躍中の近藤 真彦氏（マッチ）が、CMキャラクターを務めた初代マーチ「マッチのマーチ」を約40年ぶりに購入しました。マニュアルトランスミッションへの換装を希望していたマッチの想いに応えたのが、全国に5校（栃木・横浜・愛知・京都・愛媛）ある日産自動車大学校の学生達です。同学校の生徒によるリレー形式の整備により、ミッションの換装だけにとどまらず外観のリフレッシュまで手が施されたマーチが完成しました。

● MOTUL AUTECH GT‑R（2016）

2016年のSUPER GT GT500クラスにNISMOから参戦した日産のワークスマシンで、松田 次生選手とロニー・クインタレッリ選手がドライブしました。2年連続シリーズチャンピオンを獲得した松田/クインタレッリ組は、第１戦岡山と第2戦富士で勝利を収め、開幕2連勝を達成。惜しくもチャンピオンは逃しましたが、シリーズ3位となり多くのファンにその強さを示しました。

2026年シーズンよりSUPER GT GT500クラスのチーム監督に就任する松田 次生選手にゆかりのある本車両を展示します。

【プログラム】

1/9(金) 14:15 「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトお披露目イベント登壇者：KONDO Racing 近藤 真彦監督1/9(金) 15:00 松田 次生選手 SUPER GT引退セレモニー登壇者：日産レーシングドライバー 松田 次生フェアレディZ トークショー登壇者：1/9(金) 16:00 スポーツカー ブランドアンバサダー 田村 宏志、チーフプロダクトスペシャリスト 伊藤 潔1/10(土) 13:00 日産レーシングドライバー 松田 次生、スポーツカー ブランドアンバサダー 田村 宏志1/11(日) 13:00 スポーツカー ブランドアンバサダー 田村 宏志、チーフビークルエンジニア 江田 博文2016年 MOTUL AUTECH GT‑R #1を使用したキッズライド1/9(金) 18:00-18:30、1/10(土)、11(日) 10:00-11:00、12:00-13:00、16:00-16:30

またあわせて、日産ブース内にグッズ販売のコーナーを設置し、「NISSAN」ブランド、「NISMO」ブランドのグッズの販売を行います。

【特設サイト・SNS】

本日より、東京オートサロン2026日産特設サイトを開設し、展示車両の情報などを順次掲載します。

特設サイト https://www.nissan.co.jp/EVENT/CUSTOMIZE/TOKYO/

また当日は、日産の公式SNSアカウントにて、ブースの様子やトークショーを生中継するほか、ファンとの双方向コミュニケーションを通してブースの臨場感を共有する予定です。詳細は順次告知を行います。

日産公式YouTube https://www.youtube.com/NissanJapan/

日産公式X https://twitter.com/NissanJP

日産公式インスタグラム https://www.instagram.com/nissanjapan/

【東京オートサロン2026開催概要】

会期：2026年1月9日（金） 9:00～19:00（ビジネスデー、14:00～一般特別公開）

1月10日（土） 9:00～19:00

1月11日（日） 9:00～18:00

会場：幕張メッセ（日本コンベンションセンター）

主催：東京オートサロン実行委員会

