¡¡21ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¢¸å0¡¦55¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°¦¤È¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡Ö¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÐ¾ì¤·¤¿42ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¿·º§¤µ¤ó¡×¥Ù¥¹¥È10¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÁê¼ê¤Î¥¤¥±¥á¥óÉ×¡¡¡È¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¡Ü¶ÌÌÚ¹¨¡ÜÍ×½á¡É
¡¡º£Ç¯¤â¸ÄÀË¤«¤Ê¡Ö¿·º§¤µ¤ó¡×¤¬ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£5·î4ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤¬22Ç¯´Ö¤Î°ìÅÓ¤ÊÊÒ»×¤¤¤ò¼Â¤é¤»¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºÊ¤¤¤ï¤¯¡ÖÌÜ¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¡¢É¡¤Ï¶ÌÌÚ¹¨¡¢¸ý¤È¥¢¥´¤¬Í×½á¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥±¥á¥ó¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤¹¤ë¤â¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤Ë¤¤¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¡¢Îø¿´¤ò±£¤·Â³¤±¤ë¤³¤È22Ç¯¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð40ºÐ¤ò²á¤®¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÇñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤ÇÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹ðÇò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÍè¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É×¤«¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º·ëº§¤¹¤Ã¤«¡×¤È¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¼õ¤±¡Ä¡£
¡¡MC¤ÎÆ£°æÎ´¤È°æ¾åºé³Ú¤¬¡Öº£Ç¯¡¢ºÇ¤â¾×·â¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢8·î3ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¡£2¿Í¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤ÏºÊ¤¬²Ã³²¼Ô¡¢É×¤¬Èï³²¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¡£ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿É×¤ÏºÊ¤Î¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¡Öº£Æü¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶ÄÅ·¤Î°ì¸À¤ò¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢51ºÐ¤Î°å»Õ¤È24ºÐ²¼ºÊ¤ÎÄ¶¥é¥Ö¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¡¢30Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤ÎÌ¼¤È30ºÐº¹º§¡¢¶å½£¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÉ×ÉØ¤Ê¤É¡Ä¸ÄÀË¤«¤Ê¡Ö¿·º§¤µ¤ó¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¡©
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¶Ó¸ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯8·î¤Ë·ëº§¤·¤¿Ä¹Ã«Àî²íµª¤Ï¡Ö¿·º§¤µ¤ó¡×¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¡Ö¿¿¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡×¤È¶ÄÅ·¡£ÆÈ¿È¤ÎÁêÊý¡¦ÅÏÊÕÎ´¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤âÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬°Õ³°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÈ¿¾Ê¡£º£¸å¤Ïµ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ³µ¯¤¹¤ëÅÏÊÕ¤Ë¡¢MC¿Ø¤¬ÈÖÁÈ½Ð¾ì¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
