福山雅治（56）が18日、都内で「ラストマン」レッドカーペットセレモニー＆ワールドプレミアに登壇した。全盲のFBI捜査官・皆実広見役で主演する「映画ラストマン−FIRST LOVE−」（平野俊一監督）が24日公開、完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH」が28日午後9時からTBS系で放送される。

舞台あいさつには映画の主題歌「木星 feat． 稲葉浩志」をバックに入場。「『木星』で登場したことで、いよいよこの映画が始まるんだなと実感しました」とあいさつした。

TBS系日曜劇場で23年4月期に放送された連続ドラマ版に引き続き、大泉洋（52）演じる孤高の刑事・護道心太朗とバディを組んで難事件に立ち向かう。4カ月ほどの撮影で、米国や北海道でもロケを行った。現場では大泉が福山のマネをし、それをさらに福山がまねるなどユーモアあふれる会話が繰り広げられた。大泉は「何だって福山さんのモノマネをしたい。映画にもふんだんに入っておりますらね」と予告した。

両作品の内容はリンクしており、福山は「映画は泣ける。ドラマは痛快エンターテインメント。今の時代に必要な作品になっていると自負しております」と自信を見せた。King＆Prince永瀬廉（26）、今田美桜（28）らレギュラーキャストに加え、松本若菜（41）、Snow Man向井康二（31）らも出席した。【鎌田良美】