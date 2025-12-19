「ステップワゴン」来年には30歳に！

ホンダは2025年12月19日、ミニバン「ステップ ワゴン」の誕生30周年を記念した特別仕様車を発売しました。

【こんなところに専用アイテム！】これがステップワゴン「30周年記念車」です（写真で見る）

ステップワゴンは1996年5月、「家族みんなの使い勝手を追求した、FF 1.5BOXライトミニバン」として初代モデルが誕生しました。2022年5月には現行の6代目が発売となり、来年2026年5月には誕生30周年を迎えます。

ホンダはこれを記念し、「e:HEV AIR EX」「e:HEV SPADA」の2グレードに、「30周年特別仕様車」を新設定しました。ホンダによると、30周年特別仕様車は「これまでステップワゴンを乗り継いできたユーザーには懐かしさを、新規ユーザーには新鮮さや歴史を感じてもらうことを目指した」モデルとのことです。

30周年特別仕様車には、専用アイテムとして、初代の車名ロゴデザインをモチーフとしたエンブレムやシートのタグが装着されます。また、上級グレードの「SPADA PREMIUM LINE」などに装備されている、マルチビューカメラシステムや後退出庫サポート（いわゆるリアセンサー）、2列目シートのヒーター機能、オートレベリング機能付きのヘッドライトなどのアイテムも特別装備しました。

30周年特別仕様車の価格は「e:HEV AIR EX」が税込みで409万8600円、「e:HEV SPADA」は同じく415万9100円です。両グレードともベース車から約16万円の価格アップとなっていますが、安全・快適装備の充実化でユーザーへと訴求していく見込みです。