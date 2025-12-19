ジャスミンティーの上に乗った、たっぷりのチーズフォーム。

（店スタッフ）

「チーズフォームティーです」

中国の若者に人気の “新感覚ティー” を提供します。

ジャスミンティーの上にたっぷりと乗せるのは、ホイップやチーズなどを混ぜ合わせた “チーズフォーム”。

香り高いお茶と少ししょっぱいチーズフォームの組み合わせは、まさに新感覚です。

長崎市のベルナード観光通りに10月グランドオープンした、中国茶を提供するカフェ「匠茶」。

主に取り扱うのは、中国で若者に人気の “新感覚ティー” です。

おすすめは、紅茶とコーヒーをブレンドした「香港式ウィンナーコーヒー」。

ウィンナーコーヒーといえば、ホイップクリームを乗せるのが一般的ですが、「匠茶」ではチーズフォームをたっぷり使います。

カップを口に近づけると、ほんのり紅茶が香り、飲み進めるとチーズフォームのまろやかさとコーヒーの苦みも…。

日本人にはあまり馴染みのないドリンクを扱っていますが、使っている茶葉はすべて中国で厳選されたもので、伝統的な飲み方も楽しめます。

（オーナー 金 璽さん）

「(中国では)お茶離れの今の傾向の中から、いかに若者を取り戻すかという工夫をしている。それで新感覚ドリンクをいっぱい出して大成功している」

オーナーの金 璽さんは中国出身。

長崎外国語大学の、国際交流の拠点である上海事務所の所長を務めています。

（オーナー 金 璽さん）

「ずっと前から大学生の留学生活を、いかに充実したものにするか。あるいは(留学生が)大学を出てから、いかに社会貢献できるか。それを頭の中でずっと考えていた」

留学生たちに日本社会との接点を持ってもらおうと、このカフェを始め、現在は大学で学ぶ中国と韓国からの留学生あわせて4人が、この店でアルバイトをしています。

その1人、中国吉林省出身の費 英東さんは、日本で暮らす家族から話を聞くうちに関心を持ち留学を決めたそうです。

（長崎外国語大1年 費 英東さん (25)）

「(アルバイトを始めて)日本人ともっと距離が近くなり、とても楽しい。アルバイトの友達もいるし、お客さんもいる。アルバイトの内容だけでなく、もっと日本の本物の文化や、日本の皆さんの気持ちなどを勉強したい」

金さんは、このカフェで中国の若者文化を紹介するだけでなく、働く留学生たちが日本と中国の友好を深める存在になってほしいと期待をしています。

（オーナー 金 璽さん）

「日中関係の架け橋になってもらいたいとの思いがあるが、それだけでは不十分だと思う。架け橋だけでなく、架け橋の上に敷いた高速道路かリニアみたいな感じになってほしい」

「匠茶」では若者の居場所づくりつなげようと、今月から平日午後4時～7時まで、店舗を学生向けのフリースペースとして開放しています。

詳しくはインスタグラムでご確認ください。

※“璽”は四の下に正