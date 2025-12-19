「責任をとりたくない人」ほど連発する“浅い言葉”とは？

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

「責任をとりたくない人」ほど連発する“浅い言葉”がある

なにかを主張するとき、そこでどのような言葉を使うか次第で、相手やまわりが受ける印象は変わる。よい印象を与えるときもあれば、悪い印象を与えるときもある。そして、相手やまわりに「責任をとりたくない人」だなという印象を与えてしまう“浅い言葉”がある。

「◯◯さんが言っているから」は「責任をとりたくない人」と思われる

なにかを主張するときに「◯◯さんが言っているから」という言葉を添えて通そうとする人は、相手やまわりに「責任をとりたくない人」という印象を与えてしまう。たとえば、なにかを主張しようとしたときに、次のように言ってしまう。

「部長が言っているから、これはやるべきだ」

「山本さんが言っているから、間違いない」

このような「◯◯さんが言っているから、△△である」という話し方の特徴は、「△△である」という主張の直接的な理由はなにも示さないことだ。そして、直接的な理由は示さないにもかかわらず、その「◯◯さん」の信頼や権威に預かって、自分の主張を押し通そうとすることだ。

実際にその「◯◯さん」の信頼や権威の度合いによっては、主張の理由を示さなくても「◯◯さんが言っているから」とだけ言っておけば、相手やまわりは反論ができず、通ってしまうことはある。

しかし、それで無理やり通された相手やまわりには、この人は他人の信頼や権威を使っているだけで、自分の主張の説明責任を放棄している「責任をとりたくない人」という印象を持たれるようになる。

「◯◯さんが言っているから」は「否定に開かれていない」

「◯◯さんが言っているから」と他人の信頼や権威を使って主張されると、相手はそれを否定するのが難しくなる。その主張を否定するためには、その信頼や権威がある「◯◯さん」という「人」を否定しなくてはならなくなるからだ。誰しも理由などの「コト」は否定しやすいが、「人」を否定するのは難しいし、なにより、忍びない。

このため、自分の主張の説明責任から逃げたくて、それでいて、まわりから反論を受けずになにかを押し通したい人にとっては「◯◯さんが言っているから」という言葉は伝家の宝刀になっている。

しかし、それによって同時に、相手やまわりには自分の主張の説明責任を放棄している「責任をとりたくない人」と思われていき、一緒に働きたくない人だと思われていく。伝家の宝刀だと思っていたら諸刃の剣になっていくのだ。

他人の信頼や権威を使わずに、自分の考えを伝えて「否定に開かれた議論」をしてみよう

もちろん、社長が言っていたり、部長が言っていたり、専門家が言っていたりと、信頼や権威がある人が言っているという情報は、伝えられた相手にとっても貴重なことは多々ある。

しかし、それらはあくまでも参考情報だ。そのような他人の信頼や権威を使って、自分の主張を押し通すのは「責任をとりたくない人」と疑われるだけだ。

仮に信頼や権威がある人が言っているという情報を伝えるにしても、それで押し通すのではなく、自分の主張の理由は、自分で考えて、自分の言葉で伝えよう。そうして、自分の考えを相手やまわりからの意見や反論にオープンにする「否定に開かれた議論」をすればよい。

自分で理由を考えて、自分の言葉で伝えて、それについての意見や反論をオープンに聞こうとする「責任をとろうとする人」には、まわりは惜しみない協力をしてくれるだろう。

たかが言葉、されど言葉。自分の使う言葉次第で、まわりに与える「責任感」の印象、そして、まわりからの信頼や協力が変わってくるのだ。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）