「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「推薦入試を悪いとは思いませんけど、推薦組が先に遊んでいると正直モヤっとします。私の心が狭いんですかね」※1

入試方式が増えたことでさらに顕在化したメンタル問題？

――今回の相談は受験を経験してきた人ならほぼ全員経験のある内容かと思います。かなり気持ちを乱されてしまう受験生もいるかと思うのですが、びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：ものすごく気持ちわかりますよね。僕も一般受験でしたから、推薦組を見て羨ましくなったり、自分も推薦にすればよかったんじゃないかと不安に思ったりしました。

でも、推薦組もルールに則っているだけでズルをしているわけではないですから、注意できたりもしない。なんとなく自分のちいさく思えてならないって現象は思っているよりも苦しいものです。本当に受験生ならではだなと。

――どうするのがいいんですかね。我慢するしかないのでしょうか。

びーやま：基本的にはそうですね。ただ、我慢の仕方は工夫できると個人的には思っています。

たとえば、一人になれる時間を意識的に確保するなどがそうですよね。休み時間の教室で勉強しづらいと感じたら図書室に行ってみるとか、放課後はパッと帰って一人になるとかが一番やりやすい方法かと思います。

少し資金に余裕のある人は、予備校によっては自習室だけを借りられたりもするので、そういったサービスを利用するのもありでしょう。大事なことは自分の環境は自分で整える意識を持つことです。

