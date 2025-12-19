レッズが救援左腕ケーレブ・ファーガソン（29）と1年450万ドル（約7億円）の契約を結んだことについて米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析している。

ファーガソンは2014年ドラフト38巡でドジャース入団、2018年にメジャーデビューし、ドジャースで5年間、18勝9敗、5セーブ、防御率3.43と活躍した。ポストシーズンでも8試合に登板、無失点だった。

2024年からはヤンキース。アストロズ、パイレーツ。マリナーズで投げた。ファーガソンの加入により、テリー・フランコナ監督率いるブルペンに必要だった左腕の選択肢が加わる。

ファーガソンは、2025年パイレーツとマリナーズでプレーし、自己最多の70試合に登板し、65回1/3で防御率3.58。14ホールドを記録した。

気になるのは奪三振率18.9％と低かったこと。2024年シーズンまでは対戦打者の25％以上から三振を奪っていたため、懸念材料ではある。レッズは今オフ、クローザーのエミリオ・パガンと2年総額2000万ドルで再契約した。終盤はグラハム・アシュクラフト、トニー・サンティヤン、そしてファーガソンが支える見込みだ。