社会現象から６年…１５歳に成長した女優・新津ちせの姿が公開された。

モデルで女優の岡本望来が１９日までに自身のインスタグラムを更新し、１８日に放送されたＥテレ｢姫とボクはわからないっ｣に出演したことを報告。「ネットの使い方、危ないところなどを学べるドラマです！」と内容を紹介し、「ちせちゃんと写真を撮ってもらいました。また会えるように頑張ります」。レギュラーを務める新津とうれしそうに記念撮影した。

新津は華やかな着物姿で、上品メイクを披露。背もスラリと伸びた印象だ。

新津といえば、「パプリカ」が大ヒットした音楽ユニット「Ｆｏｏｒｉｎ」元メンバーで、父はアニメ監督の新海誠監督で知られる。「パプリカ」は２０１８年にリリースされ、翌１９年に大ヒット。同年のレコード大賞を受賞するなど社会現象を巻き起こした。

グループ最年少メンバーだった新津ちせはもう１５歳。急に大人っぽくなった印象だ。最近では２０２４年後期に放送されたＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」に出演し、橋本環奈演じるヒロイン・結の娘役を演じて話題を集めた。