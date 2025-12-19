“ほぼ全部見えてる”衣装が話題になった女優ムン・ガヨン、艶々ボディ際立つドレス姿で魅了【PHOTO】

ムン・ガヨンが艶やかな魅力を披露した。

【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨン

ムン・ガヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を公開した。

公開された写真には、クリスマスツリーの前でポーズを決めるムン・ガヨンの姿が収められている。背中が大きく開いたベージュトーンのベアトップドレスをまとい、洗練された雰囲気と色気を同時に放っている。

肩からウエストにかけての華奢でなだらかなラインや、無駄のないスリムなシルエットが際立ち、光を放つ艶々なボディが視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは「女神みたい」「美しい」「息ができない」「最高のプレゼント」といったコメントが相次いでいる。

（写真＝ムン・ガヨンInstagram）

なお、ムン・ガヨンは現在、Mnetのオーディション番組『STEAL HEART CLUB』でMCを務めている。

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑〜ホジュン、若き日の恋〜』『嫉妬の化身〜恋の嵐は接近中！〜』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。