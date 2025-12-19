例年と比較して、寒気の影響を受けにくく、特に年内の気温は平年より高めの日が多いでしょう。北日本日本海側や北陸の降雪量は、平年より少なくなる可能性があります。北日本太平洋側や関東甲信では、低気圧の影響を受けやすい時期があり、この先1か月の降水量が多くなりそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、12月27日から1月2日頃にかけて、冬型の気圧配置の頻度が低く、例年よりくもりや雪（または雨）の日が少ない見込みです。北日本太平洋側では、12月20日から1月2日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

12月20日から26日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。12月27日から1月2日頃にかけての気温は、北海道日本海側・太平洋側・東北で「平年より高い」でしょう。

北海道オホーツク海側では、「平年並みか高い」見込みです。1月3日から1月16日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道日本海側・東北日本海側で「ほぼ平年並み」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「平年より多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・東北日本海側で「ほぼ平年並み」でしょう。

北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側で「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道では「ほぼ平年並み」で、東北では「平年並みか少ない」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、12月27日から1月2日頃にかけて、冬型の気圧配置の頻度が低く、例年よりくもりや雪（または雨）の日が少ない見込みです。関東甲信・東海では、12月20日から1月2日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

12月20日から1月2日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。1月3日から1月16日頃にかけての気温は、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「平年並みか少ない」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、例年と同様にくもりや雨（または雪）の日が多いでしょう。西日本太平洋側では、12月20日から26日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年と比較して、晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

12月20日から1月2日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。1月3日から1月16日頃にかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿・中国・四国で「平年並みか多い」でしょう。九州では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・九州で「ほぼ平年並み」でしょう。

近畿中南部・中国・四国では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の近畿北部で「平年並みか少ない」でしょう。山陰では「ほぼ平年並み」の見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、12月13日から19日頃にかけて、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。例年と比較して、くもりや雨の日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

12月20日から26日頃にかけての気温は、奄美・東北ともに「平年より高い」でしょう。12月27日から1月2日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」の見込みです。1月3日から1月16日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】12/20→1/19

札幌 1.4℃→-0.6℃

青森 3.8℃→1.7℃

仙台 7.7℃→5.4℃

【東日本】12/20→1/19

新潟 8.1℃→5.2℃

東京 11.5℃→9.5℃

名古屋 11.0℃→9.2℃

【西日本】12/20→1/19

大阪 11.6℃→9.5℃

広島 11.5℃→9.8℃

高知 13.7℃→12.0℃

福岡 12.0℃→10.0℃

鹿児島 14.8℃→12.9℃

【奄美・沖縄】12/20→1/19

名瀬 19.2℃→17.7℃

那覇 21.1℃→19.7℃

■1か月予報（12月20日から1月19日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:10%・30%・60%

東日本:10%・30%・60%

西日本:20%・30%・50%

奄美・沖縄:20%・40%・40%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:10%・40%・50%

東日本（日本海側）:30%・40%・30%

東日本（太平洋側）:10%・40%・50%

西日本（日本海側）:30%・30%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 :30%・40%・30%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:50%・30%・20%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:50%・30%・20%

西日本（日本海側）:40%・30%・30%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄 :40%・30%・30%

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

近畿北部・山陰:40%・30%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）