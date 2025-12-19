東京ヤクルト“中継ぎの柱”、まさかの戦力外にぼうぜん 家族の前で挑んだトライアウト→妻の涙の意味【プロ野球戦力外通告】
TBSは、29日深夜0時から年末恒例の特別番組『プロ野球戦力外通告』を放送。今回、元東京ヤクルトスワローズの山本大貴を取り上げる。
【写真】妻の涙の意味は…山本大貴、トライアウトの様子と家族
山本は昨シーズン、中継ぎの柱として自己最多の44試合に登板。打者126人に対し長打を一本も許さない安定感抜群のピッチングで防御率は驚異の1.42を記録。今年も開幕戦のマウンドに立つなど順調にキャリアを積んでいた。ところが、このオフ「率直に何で…と思った」という、まさに寝耳に水の戦力外通告となった。
山本には守るべき家族がいる。1歳6ヶ月の長男と5歳の長女。そして妻の絵里加さん。スポーツイベント運営の仕事に就く夢があった絵里加さんだったが、山本を支えるために大学を中退。アスリートフードマイスターの資格を取得するなど、8年間のプロ生活を支えてきた。
「変化球は今の方が全然いい。絶対に見返す」と、プロ復帰へ闘志を燃やす男が、家族の前で挑んだトライアウト。そこで、妻が流した涙の理由とは。
【写真】妻の涙の意味は…山本大貴、トライアウトの様子と家族
山本は昨シーズン、中継ぎの柱として自己最多の44試合に登板。打者126人に対し長打を一本も許さない安定感抜群のピッチングで防御率は驚異の1.42を記録。今年も開幕戦のマウンドに立つなど順調にキャリアを積んでいた。ところが、このオフ「率直に何で…と思った」という、まさに寝耳に水の戦力外通告となった。
「変化球は今の方が全然いい。絶対に見返す」と、プロ復帰へ闘志を燃やす男が、家族の前で挑んだトライアウト。そこで、妻が流した涙の理由とは。