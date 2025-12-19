漫画家・あだち充さん（74）の漫画家生活と作品を振り返る過去最大規模の展示会『ー画業55周年記念ー あだち充展』が開催。そこで、18日に声優の日郄のり子さん（63）とのスペシャル対談が行われました。

多くをキャラクターに語らせず、“表情”や“風景”で登場人物の心情を伝える描写が多いあだちさんは「言葉にしちゃうとそれ自体が意味を持っちゃうので、伝わらない部分がニュアンスとか裏の感情とか、そういうことを何とか言葉にしないで伝える方法とかいうのを考えるのは好きだったので。それはやっていました」とコメント。

続けて「でも、それが成立するためには、相手にその気持ちを察する力みたいなのがないと話が進んでいかないので。だから、僕（が描く作品）の主人公の周りには、とても高校生とは思えないような大人っぽいキャラクター、物分かりがいいというか、ちゃんと裏をくんでくれる、そういう脇役を配してなんとか続けてまいりました」と、作品の裏話を明かしました。

一方、「先生の作品は『ナイン』とか『陽あたり良好！』とか『タッチ』以外にも色々読ませていただいているんですけど、そのセリフのない風景のシーンで私はいろんなことを考えるんですよね」と話し、「読んでいる時はとても大好きで、本当にその世界観に浸れるところが好きだったんですけれど」と日郄さん。

浅倉南を演じた日郄さんは「その時には、先生がおっしゃっていた言葉にしては面白くないというか、裏にある感情だとか、そういう“思い”ですよね。言葉にしない本当の“思い”。本当の思いは別のところにあるのに、このセリフを言うっていうところを声で表現するということで、本当に何度もダメをくらってですね、とりなおしがいっぱいあって、“もっとこの行間の感情を込めなさい！”っていうことをずっとやって読む時には最高なんだけど、演じるのは大変だなって思った記憶があります」と心境を明かしました。

また、日郄さんは「カッちゃんが亡くなって、南ちゃんが橋の下で泣いているシーンがありますよね。あのシーンは本当に難しいだろうなと思って、読んでいる時にはもう悲しいほどに、南ちゃんの声が電車の音でかき消されるっていうところが読んでいて、ものすごく悲しかったんです。でも、自分が声をやることになった時には“このシーンもしやりなさいって言われたら難しいな”と思って、でも家で一応練習していったんですけれども、“ここは（声を）入れなくていい”って言っていただいて。先生の勝利だと思います」と、当時のアフレコ現場の裏側を明かしました。

『ー画業55周年記念ー あだち充展』は、12月19日から2026年1月14日（2026年1月1日は休業）まで、池袋のサンシャインシティ 展示ホールCにて開催予定です。