軽量で快適。冬の足元を守る高機能スノーブーツ【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
撥水・防滑・保温を一足に。冬の街からフィールドまで頼れる存在【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場!
ザノースフェイスのブーツは、撥水加工を施したナイロン素材を使用し、濡れによる機能低下が生じにくいサーモライトエコメイド保温材を封入した高機能モデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
アッパーライニングには独自の防水透湿素材「テックプルーフ」を採用し、EVA圧縮成型ミッドソールと組み合わせることで防水性と軽量性を両立している。
→【アイテム詳細を見る】
足首の抜け感を軽減するホールドシステムを内蔵し、履き口には雪の浸入を防ぐアジャスターコードを装備。アウトソールには雪上や氷上に対応した「Vibram ICE TREK」ラバーを採用し、低温下でも優れたグリップ力を発揮する。
→【アイテム詳細を見る】
カラーはTNFブラック/TNFホワイト。冬の街歩きから雪道まで幅広く活躍する、信頼のスノーブーツ。
撥水・防滑・保温を一足に。冬の街からフィールドまで頼れる存在【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場!
ザノースフェイスのブーツは、撥水加工を施したナイロン素材を使用し、濡れによる機能低下が生じにくいサーモライトエコメイド保温材を封入した高機能モデル。
→【アイテム詳細を見る】
アッパーライニングには独自の防水透湿素材「テックプルーフ」を採用し、EVA圧縮成型ミッドソールと組み合わせることで防水性と軽量性を両立している。
→【アイテム詳細を見る】
足首の抜け感を軽減するホールドシステムを内蔵し、履き口には雪の浸入を防ぐアジャスターコードを装備。アウトソールには雪上や氷上に対応した「Vibram ICE TREK」ラバーを採用し、低温下でも優れたグリップ力を発揮する。
→【アイテム詳細を見る】
カラーはTNFブラック/TNFホワイト。冬の街歩きから雪道まで幅広く活躍する、信頼のスノーブーツ。