こども家庭庁の「令和６年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、青少年の98.2%が「インターネットを利用している」と回答したそうです。そのようななか、成蹊大学客員教授でITジャーナリストの高橋暁子さんは「スマホは、我々にまたとない利便性を与えてくれますが、同時に集中力を奪い、限りある受験生の勉強時間も奪っていきます」と警鐘を鳴らしています。そこで今回は、高橋さんの著書『スマホで受験に失敗する子どもたち』から、親子がスマホと上手く付き合っていく方法を一部ご紹介します。

【書影】スマホに振り回されて後悔しないために、親子で知っておきたいこと。高橋暁子『スマホで受験に失敗する子どもたち』

* * * * * * *

解決の鍵はあらかじめスマホの中にある

私のもとに持ち込まれる相談のほとんどすべては、用意されている制限機能を駆使していれば防げていた可能性が高いことばかりです。

解決の鍵は、あらかじめスマホの中に用意されているのです。しかもすべて無料で、設定をオンにするだけでいいのです。

ペアレンタルコントロール機能やフィルタリングサービスは、嫌がる子が多いです。「なんとなく不便そう」「使いたい機能が使えなくなりそう」「親に制限なんてされたくない」――そう思ってしまうのは分かります。「子どもが嫌がるから解除した」「うちの子を信頼しているからかけなくて大丈夫」などと言っている保護者の方も多いです。

けれど、効能をよく知らず、使わないことによってどんな問題が起きるかもわからないまま、全く対策しないのはもったいないことです。少なくとも、後で私のもとに相談にくる方たちは、最初に何も考えず、一切対策をしなかった方が多いです。

たとえばＮＨＫのある番組で受けた相談に、「子どもが夜中までＬＩＮＥやYouTubeを見ている。１日中スマホを使っているので何とかしたい」というものがありました。

このようにスマホの利用時間が長すぎる、夜中まで使ってしまうという問題は非常に多いですが、設定によって簡単に解決できてしまいます。娘さんはAndroid端末を使っていたので、デジタルウェルビーイングを使って目の前で設定したところ、「まさかこんな機能があったなんて驚きです。ありがとうございます」と感謝されてしまいました。

このような経験は一度や二度ではなく、講演先でも何度も経験しています。

保護者の方達が、知っていれば防げたことで悩み、本当に困ってから初めて知り、悩みを一発で解決する機能に感動されているということが非常に多いのです。

特に問題と思っていること

本音を言えば、これは制限機能側の問題でもあると思っています。特に問題と思っているのが、これらのすべてを保護者が設定・管理しなければいけないという点です。基本的に、端末自体にパスワードをかけて設定を施すか、或いは保護者の端末とリンクさせて管理する必要があります。

保護者は、大人になってからスマホを持ち始めた人が多く、情報リテラシー教育も全く受けていません。スマホやアプリの設定等について苦手意識を持っており、ユーザーとしてほとんど使いこなせていない方も多い状態です。

保護者のなかには、ＬＩＮＥの他にはYouTubeやInstagramくらいしか使わないといった方もいます。それなのに、様々なＳＮＳを駆使して使っている子どもを制限しなければならないのは、正直無理があります。だからこそ今のような、子どもの方が詳しく、保護者が子どもの言いなりという事態になってしまっているのです。

今のＺ世代が親になれば、親の方が詳しく設定等もできるということになるでしょう。しかし今は過渡期なので、苦手な保護者が努力して設定しなければいけないという大きな障壁があるのです。

フィルタリングサービスやペアレンタルコントロール機能は、スマホの契約時にキャリアの担当者に任せて入れてもらうこともできるかもしれませんが、その後の管理、設定は保護者がしなければなりません。その都度、保護者側で設定の変更や許可をすることが必要となります。つまり、保護者は絶対に使い方を把握しておく必要があるのです。

敷居は高いですが、一度使い方を学べば、それほど難しいことはありません。子どもの安全利用や受験合格のため、ぜひ心を決めて使い方を学んでいただきたいのです。

子どもに持たせる端末と、安全設定のための利用サービスによって使い方は変わってきます。『スマホで受験に失敗する子どもたち』巻末ふろくにも載せている他、YouTubeなどを検索いただけば、詳しい手順が紹介されています。ぜひ設定してみてください。

スマホの利用を制限することには大きなメリットがあり、逆に制限しなければ様々なデメリットが生じることをご理解いただけたと思います。親子で話し合いながら、ルールや設定を決めていきましょう。

大人も必要なデジタルデトックス

デジタルデトックスをご存じでしょうか。デジタルデトックスとは、スマホやタブレット、パソコンなどの電子機器から意識的に距離を取り、心身の疲れやストレスを取ろうという試みのことです。デジタル機器に使っていた時間で、現実世界でのコミュニケーションやリアルな体験の時間を取ることを目的としています。

スマホを使いすぎている時、子どもの場合は保護者が利用時間制限をしてくれます。しかし、大人では自分自身で何とかするしかありません。大人がスマホの利用時間を減らしたいと考えた時に自ら行うのが、デジタルデトックスなのです。

これをお読みの皆さんは、いかがでしょうか。保護者が使いすぎると、子ども側も使いすぎる傾向にあります。せっかく子どもが制限しているのに、保護者が目の前でスマホを使いすぎていては、子どものストレスになってしまいます。保護者のデジタルデトックスは、自分のためになるだけでなく、結果的に子どものためにもなるのです。

デジタルデトックスには、様々なメリットがあります。

ストレスの軽減

心身の疲労の緩和

睡眠の質の改善

時間のゆとりができる

人と会ったり趣味の時間ができる

勉強や読書などの時間が持てる

などです。

子どもにスマホをもっと制限させたい、それなのに自分もスマホを利用しすぎていると感じた場合は、デジタルデトックスをしてみるのもありでしょう。

デジタルデトックスの方法

デジタルデトックスの方法は、たとえば以下の通りです。

利用時間を可視化する

なるべくスマホを使わないようにする

使ってしまう場合は、強制的に使わないやり方も検討する



（写真提供：Photo AC）

利用時間の可視化は、iPhoneならスクリーンタイム機能、Androidならファミリーリンク機能を使えばできます。たとえばスクリーンタイム機能なら、１日の平均利用時間、１週間の利用時間、利用している時間帯、どのアプリとカテゴリを多く利用しているかなどが分かります。スマホを手に取って持ち上げた回数、通知がきた回数とアプリなども分かるようになっています。

自分の利用時間の長さを知ると、思ったより長く利用してしまっていることに気付くことができます。また、自分がどのような時にどのアプリを使ってしまうのかが分かるため、対策しやすくなります。その中で利用が制限できるものはないかを考えてみましょう。たとえばＳＮＳアプリの利用が多いのであれば、通知を切ることで、手に取る回数を減らすことができるかもしれません。

保護者の方もぜひ実践してみてください。

「ｅスポーツの選手になるかも」と子どもが言い出したら

「ｅスポーツの選手になるから、利用時間なんて制限する必要ない」と言い出す子どもは、実は少なくありません。ｅスポーツとは、エレクトロニック・スポーツの略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉です。コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技としてとらえる際の名称とされます。

２０２４年７月、オリンピックを主催する国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は、ｅスポーツの国際大会「オリンピック・ｅスポーツ・ゲームズ」を開催することを決定しました。

ｅスポーツは、正式にスポーツ競技として認められたのです。

２０２７年には、サウジアラビアで初のｅスポーツオリンピックが開催される予定です。

当然、大会などで賞金を得たり、プロチームや企業に所属したり、スポンサーを抱えたりするプロゲーマー、ｅスポーツプレイヤーもいます。

もちろん、ゲーム好きの子ども達にとっては憧れの存在です。時には、ゲームばかりやっていることの言い訳に使われることもあり、私が知っている限り、一クラスに最低一人くらいは、「将来の夢はプロゲーマー」という子がいるように感じています。「たくさんゲームをしないとプロになれない。プロになるためにたくさんゲームをしているんだ」と言われたら、どう判断すればいいでしょうか。職業に貴賤はないという考え方もあり、子どもが本気なら夢を応援したいと思う保護者の方も多いでしょう。

ただし、現実としてプロゲーマーの道が決して平坦ではないことも、伝える必要があります。たとえば、人気バトルロイヤルゲーム『Apex Legends』のプロプレイヤー「TeQ」選手は（*1）、約４年のキャリアを通じて得た収入は７万ドル（約１、０００万円）だったことを明かしています。

これは過去在籍したチームからの給与、大会の賞金、Twitch配信での収益を含むものです。月に平均するとおよそ１、５００ドル（約23万円／２０２４年4月時点のレートで換算）に過ぎず、これは米国では貧困レベルの収入です。「TeQ」選手は本業のエンジニアも続けており、「エンジニアをやめなくてよかった」「学業や仕事は続けた方がいい」と語っています。

人気バトルロイヤルゲーム『フォートナイト』の世界大会「Fortnite World Cup」参加のプロゲーマーたちも、口々に「勉強することが大事。プロゲーマーは運次第、なれない時に取り返しがつかなくなるので、勉強は大切」と語っています。

ゲームだけをしていてもそもそもプロゲーマーになれるかどうかわからないこと、トップレベルのプロプレイヤーでも十分な収入を得られないことを考えると、学業を捨てることはあり得ません。将来的にプロプレイヤーになるとしても、やはり教育は必要だし、健康な肉体や思考力も必要なのです。

プロプレイヤーやゲームを作る会社の人たちも、ゲームだけをすることを推奨している人はいません。勉強をすることで、様々な知識が身につき、アイデアや発想の幅が広がります。尊敬するプロゲーマーたちの言葉なら、子ども達も耳を傾けるかもしれません。ぜひ、プロゲーマーの言葉を伝えてあげてください。

これは、YouTuberやインスタグラマー、ティックトッカーになりたい場合でもほぼ同様です。たとえばYouTuberの収入（*2）は、大手事務所所属でも平均月収６万円程度となります。YouTuberになる夢は全く否定しませんが、学業を捨てて専業にするのはあまりにリスクが高いことは教えてあげるといいかもしれません。

*1 Okano. “「学業や仕事は続けた方が良い」あるプロゲーマーが約４年間の収入を明かし警鐘鳴らす…成功を逃したあとに「追いつく」ことは難しい”。INSIDE. 2024-04-17

https://www.inside-games.jp/article/2024/04/17/154604.html（参照2025-03-25）

*2 高橋暁子。“大手事務所所属でも平均月収６万円…子どもたちが知らない｢普通のYouTuber｣の厳しい懐事情”。 PRESIDENT Online. 2022-03-20.

https://president.jp/articles/-/55637（参照2025-03-25）

※本稿は、『スマホで受験に失敗する子どもたち』（講談社）の一部を再編集したものです。