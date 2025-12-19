【仮名遣いクイズ】「石突」は「つ」と「づ」、正しくはどっち？ 「いしつき」「いしづき」意味も知ってる？
日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「石突」の読み方もその一つ。あなたは「いしつき」と「いしづき」、どちらが正しいか自信がありますか？
本記事では、クイズ形式で正しい表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。
問題：いし（ ）き（ ）に入る正しい仮名は、「つ」と「づ」どっちでしょう？
正解は「づ」でした。
▼解説
「石突」は、「石（いし）」と「つき（突）」という2つの言葉が結びついてできたものです。元の言葉である「つき」の「つ」を意識して、濁音になった後も「づ」を使用します。
※出典：文化庁「仮名遣いルール」
(文:All About ニュース編集部)
