新東名の全通「また延期」

NEXCO中日本は2025年11月5日、新東名高速（海老名南JCT〜御殿場JCT間）の全線開通に向けた関係機関との連絡調整会議（第7回）し、工事進捗を報告しました。全線開通の予定が延期され、「1年以上遅延する見込み」だと発表しています。

これについて、SNSなどには非常に多くのコメントが寄せられています。

新東名高速（新東名）は、圏央道と接続する神奈川県の海老名南JCTを起点に、東名の北側を並行し、愛知県の豊田東JCTで伊勢湾岸道に接続する、総延長約250kmの高速道路です。

2012年に静岡県内のほぼ全域となる御殿場JCT〜浜松いなさJCTの広範囲が開通し、2016年には愛知県の豊田東JCTまで延伸。伊勢湾岸道と接続し、名神や中国道などの関西方面へと直通するようになりました。

また、2018年から2022年にかけては、神奈川県内の海老名JCT〜新秦野ICまでの区間が順次開通しています。

日本の大動脈たる東名高速（東名）の副本線としての役割を果たしていますが、4車線でカーブの多い東名よりも走りやすい線形で、一部区間では最高速度120km／hで走行もでき、現在では関東〜東海〜中部エリアの主要ルートとなっています。

しかし、現在も未開通のまま残されているのが、新秦野IC〜新御殿場IC間の約27kmです。

新東名と東名を分岐する御殿場JCTよりも名古屋方面は2ルートを選択でき、渋滞を回避できる機能を持ちますが、東京方面は未開通であり、東名を使わざるを得ません。

そのため、2ルート選択で渋滞を回避できるという本来のポテンシャルを発揮できていない状態です。

現状、東名の秦野中井IC周辺はアップダウンやカーブが続く山岳区間で事故も多く、休日ともなれば20kmを超える大渋滞は当たり前で、ドライバーの悩みのタネとなっています。

もし新東名が全面開通すれば、かなり手前の海老名南JCTから交通流が分散され、渋滞解消に寄与することが期待されます。

現在、この未開通部となる新秦野IC〜新御殿場IC間は工事が進められており、当初は2020年度の開通を予定していました。

しかし、神奈川県山北町と静岡県小山町を結ぶ「高松トンネル」の工事が難航。活断層近くの脆弱な地盤を通過するため、トンネルの変形や大量の湧水、崩落に見舞われています。そのため多重な工事対策が求められ、工事のペースが低下しています。

今回の連絡調整会議では、改めて高松トンネルの工事状況が共有され、トンネルの掘進はわずか700mを残すところまで進みました。

しかし、やはり追加でボーリング検査を実施したところ、脆弱な地盤や湧き水が想定され、「安全かつ慎重に工事を進めていく必要がある」という結論に至りました。

諸々の対策を踏まえると、高松トンネルは2025年秋の時点で、今後の掘削が50m／月程度と順調に進んだとしても、貫通までに少なくともあと1年以上かかる見通しとなりました。

さらにその後はトンネル覆工、舗装工事や設備工事が必要となり、開通までには相当の時間がかかると示唆しました。

具体的な開通時期については、「予定していた2027年度から少なくとも1年以上遅延する見込み」としています。

高松トンネル完成の見通しが立った段階で改めて開通時期が公表されますが、当初の2020年度開通予定からすでに7年が経過。SNSなどでも早急な開通を待ち望む声が多数寄せられています。

「一刻も早い開通を願っています」「どうにかしてよ…」「早くして欲しい、ミスのないよう頑張って欲しい」との応援のコメントがみられます。

また、「ここが開通しないと意味がない」「一番早く開通してほしい所が一番最後になる！」というコメントも見られました。

いっぽうで、「綾瀬をどうにかして」「横浜町田のほうが混む。圏央道が首都高湾岸線までつながるみたいなのでそれで解消されることを祈ります」「付加車線の工事早くして。大和トンネルの渋滞も減る」と、周辺の道路整備もあわせて重要であるという声も。

果たして無事に全通を迎えることができるのか、今後の動向に注目です。