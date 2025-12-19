¡Ö´ÆÆÄ¤ò¼¤á¤ë»þ¤Ë½é¤á¤ÆÁ´¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¡2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯·ÀÌó¤ÇÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï18Æü¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Î3Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¢Ç¤»þ¤Ë3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Íèµ¨¤Ï3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢ºÇ½ªÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢²¦¥¤¥º¥à¤Î·Ñ¾µ¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ØÆ³¤Î²¼¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢2·³´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë1·³´ÆÆÄ½¢Ç¤¡£ºòµ¨¤Ï¿·¿Í´ÆÆÄÎòÂåºÇÂ¿¤Î91¾¡¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤±¤¬¿Í¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡»°³Þ¿ùÉ§¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Ï¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢º£µ¨¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¡¢Ãæ´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç3Ï¢ÇÆ¡¢2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·ÀÌóÄù·ë¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÆÈÁö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï½øÈ×¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤éµÕÅ¾¡£»Ø´ø´±¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤â¸÷¤Ã¤¿¡£»°³ÞGM¤Ï¡ÖÇ¤¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥³¡¼¥Á¤ËÇ¤¤»¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤â¤·¤Ã¤«¤êÏ¢·È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¼«¿È¤Î¿¦Ì³¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ìÄ¾¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ã¤¿¤ÇÍèÇ¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤ò¼¤á¤ë»þ¤Ë½é¤á¤ÆÁ´¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£28Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢½ª¤ï¤ê¤Ê¤Àï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë