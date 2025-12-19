Koki,、銀座は「1番早くクリスマスシーズンを感じられる場所」 自分らしさについても語る
モデル・俳優のKoki,（22）が18日、東京・銀座の「コーチ 銀座」のリニューアルオープンを祝して行われたオープニングイベントに参加した。
【全身ショット】全身ブラックコーデでさすがのスタイルを見せつけたkoki,
この日のファッションのポイントについて「ホリデーシーズンも近いということで、ホリデーを意識したファッションにしました」と話し、「オールブラックでシックにまとめながらも、スカートにデコレーションされていたり、あとは、このバッグもそうなんですけど、ホリデーらしい雰囲気がすてきだなと思って気分があがりました。特にお気に入りは…決めるの難しいんですけど、スカートにします！普段はこういうチュールスカートを履かないんですが、ブーツと合わせてみたり、ミュールヒールにも合わせたいなと思いました」と今回のコーデについて説明した。
19日にリニューアルオープンする「コーチ 銀座」の象徴となるのは、銀座の街に存在感を放つ大胆に浮かぶ「C」型のスカルプチャー。店内は、ニューヨークの力強さと東京の繊細さの融合を表現する素材を用い、ブランドの世界観をより深く体感できる仕掛けが随所に施されている。ヘリテージアイテムを展示する円形空間「The Cocoon」や、新作を楽しみながら見つけられる「The Tetris Wall」など、発見に満ちたショッピング体験を提供する。
■Koki,一問一答
――本日お持ちになっているコーチのカバンにマストで入れたい自身の愛用アイテムはなんですか？
【Koki,】クリスマスシーズン&ホリデーシーズンなのと、赤リップが好きなので、赤リップをタビーの中に入れたいなと思います。あとは、クマさんとか、コーチ銀座限定のピンクのゾウさんのキーチェーンなど、タビーにそういうアイテムを付けてみたいなと思いました。
――Koki,さんにとって銀座はどんな場所ですか？
【Koki,】1番早くクリスマスシーズン、ホリデーシーズンを感じられる場所だなと思います。夜に銀座に来てみると、イルミネーションですごく街が明るくて、暖かい雰囲気の場所だなと思います。
――あなたが「自分らしさ」を表現するため必要不可欠なモノ・コトはなんですか？
【Koki,】どうしても自分らしさとか、人と違うことを恐れてしまうと思いますが、「自分らしくいること」への勇気を持って表現することが大切だなと思います。
――コーチは常に新しいことに挑戦し続けているブランドですが、ご自身が最近チャレンジしていることはありますか？
【Koki,】常に同じワークアウトで体を鍛えるよりかは、新しいことに挑戦して自分に合ってるものを見つけていきたいので、新しいワークアウトを始めました。
――コーチオリジナルのクリスマスカードにホリデーメッセージをお願いします！
【Koki,】“Sending you all the love, courage and positivity”。皆様のたくさんの愛と勇気、ポジティビティーを届けられますようにって書いたんですけれど、やっぱりコーチは自分らしくいることであったり、勇気だったり、自分を表現することを恐れないでっていうメッセージを皆様に届けてくれているブランドだと思うので、そのコーチと同じようにこのメッセージを届けたいなと思いました。
――コーチ銀座に訪れる皆様へメッセージをお願いいたします。
【Koki,】今回のリニューアルオープンで、和紙を使った大きなコーチのディスプレイがあったり、コーチの明るさ、ポジティビティ、クリエイティビティをたくさん感じられるすごくすてきな場所になっているので、ぜひ訪れてみてください。
