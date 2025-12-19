元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、青いドレス姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。

中川アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「第５５回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞授与式典 司会進行を登坂淳一さんと務めさせていただきました」と書き出し、深い青色のシースルードレス姿で登場。「登坂さんはＮＨＫの先輩でもあり、いまは同じホリプロ所属の先輩アナウンサー お会いできたのは初めてだったんですが安心感がすごすぎて...！」とつづり、元ＮＨＫで現在はフリーの登坂淳一アナウンサーとの２ショットを披露し、「なんだかちょっと懐かしい気持ちにもなりながらのとても光栄なひとときでした」と振り返った。

続けて、「そして元新体操日本代表の坪井保菜美さんとも再会できて」と明かし、元新体操日本代表の坪井保菜美さんとの２ショットも披露。「先日のトラジ杯に続き、うれしかったです！またごはんもご一緒できたらいいな」と記し、最後に「様々な式典に携わらせていただけて幸せな年末です アナウンサーとしてのお仕事のクオリティもレベルアップしていけるよう勉強を重ねていきます」と充実感いっぱいに投稿を締めた。

この投稿にファンからは「とっても素敵」「鮮やかなブルーが映えますね」「似合ってます」「プリンセスみたい」「凄く綺麗」など絶賛のコメントが寄せられている。