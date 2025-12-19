「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」

気象庁は、北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。鹿児島、宮崎、沖縄を除く日本列島ほぼ全域に発表されています。

12月24日から1月1日にかけて、この時期としては「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性があるとしています。

北海道地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

北海道地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流

れ込む日もあるため平年並か高い日が多く、２４日頃からはかなり高くなる

可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

東北地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

関東甲信地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が

流れ込みやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

北陸地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

東海地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

近畿地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

中国地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

四国地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

九州北部地方（山口県を含む） １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱

く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、２０日頃と２４日頃を中心に

かなり高くなるでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

九州南部・奄美地方、沖縄地方の早期天候情報の発表はありません。

