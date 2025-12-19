気象庁「24日頃から元日は気温かなり高く」高温に関する早期天候情報を発表「日本列島ほぼ真っ赤」
「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」北海道地方 １２月２４日頃から かなりの高温
気象庁は、北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。鹿児島、宮崎、沖縄を除く日本列島ほぼ全域に発表されています。
12月24日から1月1日にかけて、この時期としては「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性があるとしています。
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上
北海道地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため平年並か高い日が多く、２４日頃からはかなり高くなる 可能性があります。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 東北地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上
東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 関東甲信地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上
関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 北陸地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上
北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 東海地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 近畿地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上
近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 中国地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上
中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 四国地方 １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 九州北部地方（山口県を含む） １２月２４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、２０日頃と２４日頃を中心に かなり高くなるでしょう。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。
九州南部・奄美地方、沖縄地方の早期天候情報の発表はありません。
