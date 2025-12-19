ダウ平均は５日ぶり反発 米ＣＰＩが予想外の伸び鈍化 マイクロンが大幅高＝米国株概況 ダウ平均は５日ぶり反発 米ＣＰＩが予想外の伸び鈍化 マイクロンが大幅高＝米国株概況

NY株式18日（NY時間16:20）（日本時間06:20）

ダウ平均 47951.85（+65.88 +0.14%）

S＆P500 6774.76（+53.33 +0.79%）

ナスダック 23006.36（+313.04 +1.38%）

CME日経平均先物 49480（大証終比：+330 +0.67%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は５日ぶりに反発。取引開始前に発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が総合指数で前年比２．７％、コア指数で２．６％と予想外の伸び鈍化となった。ＦＲＢの利下げ期待を裏付ける内容となったことから米株式市場もポジティブな反応を見せていた。



ダウ平均は一時４８０ドル高近くまで上昇する場面が見られたが、買いが一巡すると上値を抑えられ、マイナスに転じる場面も見られた。特段の悪材料は出ていないものの、上値では来週のクリスマス休暇に向けた調整売りも出ていたようだ。



ＩＴ・ハイテク株も買戻され、ナスダックも大幅高。前日引け後のマイクロン＜MU＞の決算が安心感を与えている模様。予想を大きく上回る１株利益および売上高の見通しを示し、ＡＩ関連からの需要急増と供給不足により、値上げをしやすくなっていることを示唆する内容と受け止められている模様。



しかし、ＡＩブームの最前線に立つ企業の高水準の株価や積極投資を今後も正当化できるのか、投資家の疑問は根強い。「ＡＩによる売上高や利益、キャッシュフローへの影響は依然限定的で、熱狂に見合うリターンを本当に生み出せるのかという懸念は根強くある」との声も聞かれる。



トランプ大統領が所有するＳＮＳを運営するトランプ・メディア＆テクノロジー＜DJT＞が大幅高。同社とＴＡＥテクノロジーズが、６０億ドル超の評価となる合併に関する最終契約を締結したと発表。全て株式交換による取引。



バイオ医薬品のインスメッド＜INSM＞が大幅安。副鼻腔疾患の治療薬の中期臨床試験が失敗したと発表。



資源探査のセーブル・オフショア＜SOC＞が急騰。米運輸省のパイプライン・危険物安全局（ＰＨＭＳＡ）が、カリフォルニア州のサンタ・イネス・ユニットとペントランド・ステーション・ターミナルを結ぶパイプラインについて、複数の州をまたいで輸送する州際パイプラインに該当すると判断した。あわせて同パイプライン・システムを「稼働中（アクティブ）」とみなしていると通知されたことも明らかにしている。



産業用工具のエナパック・ツール＜EPAC＞が決算を受け下落。１株利益、売上高とも予想を下回った。２６年度通期は従来の見通しを維持している。



ヨガウエアのルルレモン・アスレティカ＜LULU＞が上昇。アクティビスト（物言う株主）のエリオットが、同社株を１０億ドル超取得し、次期ＣＥＯ候補を提示していると伝わった。



医療機器のインテジャー＜ITGR＞が上昇。アクティビスト（物言う株主）のアイレニックが同社株を３％超取得し、身売りを要請していると報じられた。



ＩＴコンサルのアクセンチュア＜ACN＞が決算を受け下落。予想を上回ったものの、ガイダンスが減速を示唆していた点が嫌気された模様。



ユナイテッド航空＜UAL＞が上昇。アナリストが航空セクターのカバレッジを開始し、「買い」の投資判断を付与した。トップピックに選定している。



宇宙インフラのレッドワイヤー＜RDW＞が大幅高。欧州の民間宇宙スタートアップ、ザ・エクスプロレーション・カンパニー（ＴＥＣ）が開発する宇宙船向けにドッキングシステムを製造すると発表した。



マイクロン＜MU＞ 248.55（+23.03 +10.21%）

トランプ・メディア＜DJT＞ 14.86（+4.39 +41.93%）

インスメッド＜INSM＞ 166.55（-31.91 -16.08%）

エナパック＜EPAC＞ 35.81（-3.45 -8.79%）

ルルレモン＜LULU＞ 215.11（+7.24 +3.48%）

セーブル・オフショア＜SOC＞ 8.25（+2.97 +56.25%）

インテジャー＜ITGR＞ 78.52（+4.39 +5.92%）

アクセンチュア＜ACN＞ 269.96（-3.78 -1.38%）

ユナイテッド航空＜UAL＞ 112.85（+2.58 +2.34%）

レッドワイヤー＜RDW＞ 7.02（+0.58 +9.01%）



アップル＜AAPL＞ 272.19（+0.35 +0.13%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 483.98（+7.86 +1.65%）

アマゾン＜AMZN＞ 226.76（+5.49 +2.48%）

アルファベットC＜GOOG＞ 303.75（+5.69 +1.91%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 302.46（+5.74 +1.93%）

テスラ＜TSLA＞ 483.37（+16.11 +3.45%）

エヌビディア＜NVDA＞ 174.14（+3.20 +1.87%）

メタ＜META＞ 664.45（+14.95 +2.30%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 201.06（+2.95 +1.49%）

イーライリリー＜LLY＞ 1056.88（+15.09 +1.45%）

