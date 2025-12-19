米１０年債利回り低下 米ＣＰＩが予想外の伸び鈍化＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 米ＣＰＩが予想外の伸び鈍化＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.458（-0.025）

米10年債 4.118（-0.035）

米30年債 4.798（-0.028）

期待インフレ率 2.241（-0.001）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想外の伸び鈍化となり、ＦＲＢの利下げ期待を裏付ける内容となったことで利回りは低下。



一方、今回は政府機関閉鎖の影響でデータの信頼性が通常より低い可能性も指摘されている。１０月分のデータの多くが収集できなかったうえ、１１月分も閉鎖の影響で収集が遅れた。そのため今回は前月比はない。月次の変化が公表されていないため、何がこの結果をもたらしたのか判断しにくい面があるようだ。



２－１０年債の利回り格差は+６６（前営業日：+６７）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

