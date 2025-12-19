モデルでタレントの森泉が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）にゲスト出演！ 「ママ森」こと2022年に逝去した大好きな祖母で、世界的ファッションデザイナー・森英恵さんの故郷を巡った。美しい衣装の数々や貴重な家族写真を鑑賞しながら森泉が明かした、孫ならではの思いとは……？

森泉が初めて訪れた島根県の石見地方は、森英恵さんが生まれた場所。中心都市・益⽥市にある島根県⽴⽯⾒美術館では、森英恵さんの⽣誕100年を記念した展覧会が開催され、約400点の衣装や資料が、時代やテーマごとに展示された（12月1日閉幕）。

森泉は、森英恵さんとの思い出を1つ1つたどるように、懐かしみながら作品を鑑賞。「ママ森のお洋服がいっぱい並んでいる」「形もデザインもかわいい～。今でも全然着れるね」とうっとりした。展示物はピンクが基調の華やかな衣装が多く、「私のピンク好きは、ママ森から来ているのかな」と、森泉は笑顔で語った。

中でも森泉が「圧巻ですね！」と驚いたのは、フランスのパリで評価を受けたオートクチュールドレスの展示。オートクチュールドレスとは、ごく限られたデザイナーのみが制作を許された一点物のドレスのことだ。

数々の華やかなドレスの中には、森英恵さんの最後のショーで森泉が着用した、着物の布地を使ったウエディングドレスが！ 森泉は、「結婚したらこれ着るって言っていたんですけど、まだちょっと結婚式をやってない……」と笑いつつ、「（この展示を）ママ森と一緒に見たかったな」としみじみ語った。

会場には、森家の貴重な写真もたくさん。森泉が「これ誰だろう？ これ顕（あきら）？」と気になったのは、幼い頃の父親が森英恵さんと写っている写真だ。「毎週日曜日は、ママ森が作ったごはんをみんな一緒に食べる」のが日常だったと、森泉は家族のだんらん写真を眺めながら懐かしんだ。

さらに森泉は森英恵さんについて、「愚痴とか悪口とか言ってるところって、本当聞いたことなくて」と振り返った。かつて森泉は、「もっと大変だった話とか、苦労話とか言ったほうがいいよ」と伝えたこともあったが、その際に森英恵さんは、「私は美しいものを作るから、そういった嫌なことを口にするのは嫌なの」と答えたそうだ。

その言葉は森泉の生き方にも影響を与え、本人いわく「私もそういうことは口にしない」と心がけているという。森英恵さんの生まれ故郷をめぐる旅で、彼女の美学と生き方に森泉は改めて触れ、それが今の自分を形作っていることを再確認するのだった。

そんな森泉の素敵な島根旅VTRは、12月13日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。X上は、「森泉さん、いつもその場が明るくなる華やかさ」「森泉さん、常にハッピーオーラ全開で見ている私も気分あがる」「森泉さん好きー！ 明るくて元気になる」「久々にお見かけしたけど、変わらず明るくてかわいかった」といった声でいっぱいだった。

