訪日外国人客が増加している長野県白馬村は１８日、深夜の騒音や落書きなどの迷惑行為に罰金を科すことを決めた。

迷惑行為を規定した現行の「マナー条例」に罰則を新設したもので、改正案が同日の村議会定例会で賛成８、反対２の賛成多数で可決された。罰則は来年７月１日から適用される。

村総務課によると、現行の条例は「美しい村と快適な生活環境を守る条例」との名称で２０１５年に制定された。歩きながらの飲酒や路上喫煙などを迷惑行為として禁止していたが、罰則はなかった。

今回の改正で、深夜の騒音などを迷惑行為に追加。そのうえで、八つの行為を罰則の対象とし、村の中止命令に従わなければ５万円以下の罰金を科すとした。

村の２４年の観光客数は２７１万人で、前年に比べて約３３万人増加した。コロナ禍が明けたためとみられる。一方で、観光業者から夜間の花火や騒音などに対する苦情や規制強化を求める声が上がっていた。丸山俊郎村長は閉会後の取材に対し、「住んでいる人も訪れる人も、双方が快適に暮らせる場所を作り上げたい」と強調した。

地方自治研究機構（東京都）によると、今月１日時点で、神奈川県鎌倉市など全国２０市区町村にマナー条例がある。このうち福岡市や京都市など６市区は罰則を設けている。