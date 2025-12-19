1月14日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ 主演・杉咲花、監督/脚本・今泉力哉で贈る「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

この度、岡山天音の出演が決定。岡山が演じる早瀬小太郎（29）は、杉咲演じる主人公・土田文菜（27）が学生時代、アルバイトをしていたラーメン店で出会った先輩。アルバイト時代から文菜に好意を抱いていて、何度か告白しているが、成就せず。2人はある種腐れ縁のような関係で、たまに飲みに行ったりする間柄である。

岡山天音 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/articles/5184juyaxbkt71an0xux.html

岡山は「中学生日記」(2009年／NHK)で俳優デビュー後、映画やドラマなどに多数出演。映画「ポエトリーエンジェル」（2017年公開）で第32回高崎映画祭最優秀新進男優賞を受賞。その自然体だが確かな演技力は、常に視聴者を魅了し続ける。最近では、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）で戯作者・恋川春町を演じ、夜ドラ「ひらやすみ」（NHK）では、主人公・生田ヒロト役を演じ好評を博した。杉咲とは「アンメット ある脳外科医の日記」（2024年／関西テレビ・フジテレビ系）で共演。また、日本テレビ系連続ドラマ出演は「こっち向いてよ向井くん」（2023年）以来となる。

■第1話完成披露試写会 実施決定

1月10日（土）に出演者、今泉監督が登壇する第1話完成披露試写会の実施が決定。この試写会には90組180名様をご招待。本日12月19日（金）正午から募集開始、応募締め切りは12月24日（水）23:59まで。詳しい応募方法はドラマ公式ホームページ（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/）にて。

