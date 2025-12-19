1月14日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ 主演・杉咲花、監督/脚本・今泉力哉で贈る「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

この度、岡山天音の出演が決定。岡山が演じる早瀬小太郎（29）は、杉咲演じる主人公・土田文菜（27）が学生時代、アルバイトをしていたラーメン店で出会った先輩。アルバイト時代から文菜に好意を抱いていて、何度か告白しているが、成就せず。2人はある種腐れ縁のような関係で、たまに飲みに行ったりする間柄である。当記事では、岡山のコメントを紹介。

■岡山天音 コメント

僕らが持っている言葉では届かない、まだ言い当てられない、言葉の外にある人間の色々が目一杯散りばめられている台本でした。でもそういうものこそ、大切で、本質的な、何かである気がしています。

主役の文菜を演じられる杉咲花さんが先頭に立ってくれる現場にも、そういったものが宿っていると感じています。

今作が世の中に在る物になった時、一体どう皆様の内側で反響するのか、全く予測がつきません。

こんな素敵な試みに参加させてもらえることをとっても嬉しく思います。

僕は僕が演じる小太郎と一緒に、迷子のように人を好きになろうと思います。