本日12月19日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル！

“コストコに取り憑かれた俳優”矢田亜希子が“伝説の家政婦”志麻さんと最強タッグを結成！Aぇ! groupリーダーの小島健、タイムマシーン3号と共に、コストコで冬のおすすめグッズをチェック。さらに、自らもコストコのヘビーユーザーだという志麻さんおすすめ食材も紹介しつつ、クリスマスメニュー用の食材をたっぷりとお買い上げ。

そして、志麻さんのアレンジによってコストコ食材が豪華クリスマスディナーへと生まれ変わる！ザクザクごま食感のゆず胡椒ステーキ、果実ソースがけ丸ごとチキン、絶品牛タンシチュー…安くて超簡単、最強クリスマス料理を14品紹介する。

スタジオには、映画『万事快調<オール・グリーンズ>』主演の南沙良が登場！「カニが人生で一番好き」という南はカニを使った志麻さんメニューに「めちゃめちゃおいしい！」と大喜びし、驚くほどの食べっぷりを見せる!?

初登場のレインボーは志麻さん料理を爆食！バナナマン・日村勇紀、出川哲朗、ACEes・浮所飛貴も、カキとホタテの包み焼きに大感動！

▼TVer 見逃し配信も！

https://bit.ly/futtou_ntv_SNS_TVer

■コストコに取り憑かれた矢田亜希子＆伝説の家政婦志麻さん 夢のコラボ

矢田と志麻さん、小島、タイムマシーン3号が国内最大級の広さを誇るコストコでお買い物。矢田おすすめの冬グッズを物色しつつ、メインはもちろんクリスマスパーティー用の食材探し！

コストコヘビーユーザーを自負する志麻さんおすすめの食材もチェックしつつ、各々がクリスマスに食べたい食材 ズワイガニ、サーモン、カキ、ヒレステーキなどを選び志麻さんにリクエスト。それを、志麻さんが驚きのアレンジで絶品クリスマスメニューへと大変身させる。コストコの干し芋やプラムを使った料理や、ズワイガニとお米をあわせた子どもも大好きなあの料理まで続々登場！