この記事をまとめると ■バンコクモーターエキスポ2025が2025年11月29日〜12月10日の期間で開催 ■会場にはマイカーで訪れる人も多く会場周辺道路は大混雑であった ■ひと昔前と比較してアジア圏の新興国でもクルマが身近になりつつある

バンコクモーターエキスポは大盛況！

タイの首都バンコク近郊にて、2025年11月29日から12月10日の会期で開催された、「モーターエキスポ2025（通称：バンコクモーターエキスポ）」の取材のため会場を訪れたときのこと。開幕前日の11月28日は原則メディア向け先行公開日（プレスデー）ながら、午後からはVIP公開として、おもに出展ブランド系ディーラーが招待したお得意様が入場できるようになっていた。

29日は開幕日とはいえ、会場内はグランドチャリティーデーという特殊な設定となっていたので、30日の完全一般公開日初日も会場を訪れた。すると30日は29日以上に開幕と同時にマイカーで会場を訪れた人が駐車場にクルマを停めようとして会場周辺は大渋滞となっていた。

29日は会場を見てまわったあとはバンコクへ移動することになっていたので（それまでは会場近くのホテルに宿泊していた）、ライドシェアのマッチングを試みると、マッチングしても周辺道路の渋滞が酷く、なかなかピックアップポイントに来ることができないとして、ドライバーからキャンセルされるほど、会場周辺は大渋滞となっていた。

駐車場は会場直近のほか、やや離れた場所までいくつも用意されていたのに、多くのクルマが集中していたために会場周辺の道路が大混雑となっていたようだ。その姿を見て、「いまどきはマイカーでショー会場にくるのが当たり前なのだな」と改めて思い知らされた。

クルマが好きならば、ショー会場に足を運ぶ人ももちろんいるだろうが、会場で新車を販売するのが最大の開催目的であり、脈あり（新車を買ってもらえそう）と見たお客には招待券を渡して会場に来てもらい、受注にもち込もうとする動きも目立っているのが、東南アジアの自動車ショーの特徴だ。

つまり、そのようなショーにマイカーでくる人が目立つということは、新車の乗り換え需要というのがだいぶ目立ってきたものと考えている。

新興国のモーターショーもすっかり様変わり

その昔、2000年代の中国のオートショーへ行くと、会場内で無料にて配られていたチラシやリーフレット、ペーパーバッグなどですら、会場外で販売されていたほど、当時は自動車ショーへ行くこと自体がかなりのステータスとなっていた（一般の人は当時の物価と照らして高い入場料が払えなかった）。

東南アジアでも、筆者が出かけはじめたころは、その国ではマイカーをもつこと自体が高嶺の花であり、タクシーも含めて公共交通機関で会場に来て、当時としては高い入場料金を払って、まさに夢のひとときを体験するために来場する人が目立っていた。

しかし今では、「次のクルマはどれにしようかな」的な感覚で会場を訪れる人が目立ってきているので、新興国の経済成長のスピードの速さというものを、現地に行くと肌で感じることもできる。

現状でもインドの自動車ショーで見る風景は、少し前の中国や東南アジアの自動車ショーの雰囲気をもっているものの、それでも会場内は以前ほどのピリピリした感じはなくなってきているものと感じている。

今ではコスプレイヤーや、若い人を中心に、自身のSNSへの掲載のために展示車を絡めて自撮りするという風景は当たり前のようにあるものの、以前のような記念撮影的なものはすっかり影を潜めているように見える。東南アジア各国でも、マイカーが夢のものではなくなり、すでに所有していたり、以前よりリアリティ（所有可能になってきている）のあるものとなっているのは、間違いないだろう。

個人的には、マイカーなんて夢のまた夢のころであったショー会場特有の、ややピリピリした雰囲気が好きだった。会場や周辺の様子の変化というものは、日本でも同じ変遷をたどってきているものともいえ、筆者は幼少のころ（バリバリ昭和）から東京モーターショー（現ジャパン・モビリティ・ショー）へ通い続けているなかで、自分の経験とトレースしながら、日本と同じように様子が変わってきていることを肌で感じている。