¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤ÊÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤ªÈ©¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤ÊÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¥í¥±¤ÇÄê»³·Ì¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ ²¹Àô¤Ë¥«¥Ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ÆÀäÉÊ¥°¥ë¥áÄ´Ã£¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤Æ¡Ú¸×¥ÎÌç»Ô¾ì¡Û´Ñ¤Æ¤Í ¥¨¥ß¥³¤µ¤ó¤È¤Î½÷»ÒÎ¹³Ú¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Èþ¤·¤¤²«ÍÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿ÆþÍáÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤äÈþÇØÃæ¤òÈäÏª¡£¥í¥±¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ÎÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê46¡Ë¤È¤Î²¹Àô2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤«¤ê¤ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¡¼ ²¶¤â°ì½ï¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¼¡×¡Ö¤ªÈ©¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö²¹Àôµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖåºÎï¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇØÃæ¤¬ÆÃ¤ËåºÎï¡×¡Ö¤¨¤í¤¨¤í¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
