「名探偵コナン」テレビ放送30周年記念！ 金曜ロードショーオリジナル作品を2週連続放送
日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜21時）にて、過去に金曜ロードショーのために作られた「名探偵コナン」のオリジナル作品を2週連続で放送することが決定。『名探偵コナン エピソード“ONE”小さくなった名探偵』を2026年1月16日、『江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』を同年1月23日に放送する。
【写真】工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが新たに描かれる『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』場面写真
1996年1月8日から放送が始まった「名探偵コナン」は、2026年でテレビ放送30周年を迎える。それを記念して、これまで金曜ロードショーのために作られた「名探偵コナン」のオリジナル作品2作品を2週にわたり届ける。
第1週の2026年1月16日は、2016年に放送開始20周年を記念して放送した『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』を放送。シリーズ「名探偵コナン」第1話、工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが、新たに描かれる。
2週目の1月23日は2014年に原作連載開始20周年を記念して放送した『江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』。記憶喪失になったコナンが誘拐されるという前代未聞の展開が繰り広げられる。
また放送に先駆け、2026年1月3日16時30分から1時間スペシャルとして、工藤新一が江戸川コナンになる少し前の物語『エピソード“ZERO”工藤新一水族館事件』（読売テレビ・日本テレビ系 ※一部地域を除く）が放送される。
『名探偵コナン エピソード“ONE”小さくなった名探偵』は2026年1月16日21時、『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』は同年1月23日21時に、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送。
【写真】工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが新たに描かれる『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』場面写真
1996年1月8日から放送が始まった「名探偵コナン」は、2026年でテレビ放送30周年を迎える。それを記念して、これまで金曜ロードショーのために作られた「名探偵コナン」のオリジナル作品2作品を2週にわたり届ける。
2週目の1月23日は2014年に原作連載開始20周年を記念して放送した『江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』。記憶喪失になったコナンが誘拐されるという前代未聞の展開が繰り広げられる。
また放送に先駆け、2026年1月3日16時30分から1時間スペシャルとして、工藤新一が江戸川コナンになる少し前の物語『エピソード“ZERO”工藤新一水族館事件』（読売テレビ・日本テレビ系 ※一部地域を除く）が放送される。
『名探偵コナン エピソード“ONE”小さくなった名探偵』は2026年1月16日21時、『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』は同年1月23日21時に、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送。