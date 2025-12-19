「私だけ仲間外れだったの」小5娘が大号泣！ 仲良し3人組のはずが、おそろいコーデで省かれて！？

今回は、知人のA子さんにお聞きした娘さんのエピソードをご紹介します。

仲良し3人組のはずだったのに、ひとりだけ「おそろいコーデ」から省かれてしまった娘。

悲しむ我が子を見て、憤るA子さんでしたが――。

仲良し3人組

私には、小学5年生の娘がいます。

娘には、B美ちゃんとC子ちゃんという友人がおり、2人とは大の仲良し。





学校ではいつも3人組で行動しており、家族ぐるみでもお付き合いをしています。

先日、3家族でテーマパークに行く事になりました。



何日も前から、娘は「あと〇日でテーマパーク！」と指折り数えて楽しみにしており、そんな様子を見ると、こちらまで嬉しくなるのでした。

「私だけ、仲間外れ」

ところが当日、現地に集合した私と娘は、驚くべき光景を目の当たりにしました。



B美ちゃんとC子ちゃんが、まったく同じ、おそろいのワンピースを着ていたのです。

「えっ、その服、どうしたの？」と、戸惑う私たち親子。



どうやら、たまたま2人が同じ服を持っていた事が事前にわかり、「せっかくだからおそろいで行こう」という事になったのだとか。



2人の親御さんも、どこか気まずそうにしています。

娘は相当ショックを受けたようで、その1日、ずっと元気がありませんでした。



1人だけ服装が違う事が際立つので、3人並んで写真を撮るたびに娘の表情は曇り、親の私もいたたまれない気持ちでいっぱいに。

ずっとこらえていたのでしょう。



帰宅するなり娘はワッと泣き出してしまい、胸が締めつけられました。



「私だけ、仲間外れ……」

親の気持ち

「どうしてうちの子にも、声をかけてくれなかったんだろう」



娘は3人でテーマパークに行ける事を、あんなに楽しみにしていたのに。



私は悲しさと不満でいっぱいでした。

よっぽど、相手の親御さんに「服装の件は、もう少し配慮してほしかった」と伝えようかと思いましたが、そうする事で、娘の人間関係を壊してしまうのではと思うと憚られます。

娘からも、「ママ、言わないで」と止められ、何もできない事をもどかしく思いました。