歌手・松田聖子のモノマネで知られるタレントの神田聖子が、最近の思い出ショットを披露した。

１９日までに自身のインスタグラムを更新し「毎日歌える事に感謝」と題して投稿。「そして、再会・新しい出会い。全てに感謝です♪今回、旅で出会った全ての皆様の益々のご発展、お祈りしてます」とつづった。同日にブログも更新し「神田聖子クリスマスツアーがスタートです」と伝え、「心が温まる再会があり、ときめく新しい出会いがありと、今回の旅、一緒、忘れられない旅になりました。毎日歌える事に感謝です」としみじみ記した。

真っ赤なドレス姿で熱唱する姿やオフショットを披露。本家に寄せたヘアメイクで美人顔を見せた。

神田は今年２月に「５８歳で再び大学生になりました」と報告し、５７歳だった昨年１０月に中央大学に入学していたことを明かした。当時のブログでは「なぜ大学３年生からのスタートなのか」という質問に言及。「私は１９９０年平成２年に４年生大学を卒業してまして、こう言う大卒の方はその卒業した大学の卒業証明書、成績証明書を入学手続きに提出すると３年生からの編入入学になります♪」と説明し「とにかく通信教育課程卒業は大変な事はもちろん！存じてますし肝に命じてます。まずは還暦目指して頑張ります♪」と意気込んだ。

ちなみにホンモノの松田聖子も、２０２４年３月に中央大学法学部通信教育課程を卒業している。