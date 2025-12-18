ダイハツ工業株式会社は、2026年1月9日から11日に開催される「東京オートサロン2026」に出展し、“わたしにダイハツメイ。”をテーマにした個性豊かなカスタマイズカー5台を公開すると発表した。

同社ブースでは、軽商用車からは遊び心あふれる「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命」とアウトドア対応型「パネルバン EXTEND3」、軽乗用車からはスタイル提案を重視した「ムーヴ クロメキ」「ムーヴ #ootd」「タント カスタム クロメキ」を披露する。日常に寄り添う、ダイハツらしい世界観を表現する展示となっているため、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

東京オートサロン2026に多彩なカスタマイズカーを展示



ダイハツ工業株式会社（以下、ダイハツ）は、2026年1月9日（金）から1月11日（日）まで、幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」をグループ一丸となって盛り上げるべく、トヨタ自動車と共に北ホールに出展します。



今回の出展では、ダイハツのコミュニケーションワードである“わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。”のもと、「わたしにぴったり」「暮らしがおもろくなりそう」と思っていただける「ダイハツメイ」を体現したカスタマイズカーとモータースポーツ車両を出展。

カスタマイズカーについては、わくわく・おどろきを詰め込んだ軽商用車を2台、ドレスアップの方向性を提案する軽乗用車を3台、展示します。

＜出展車両＞

「世代を超えて、人の輪を繋いで笑顔に。暮らしをおもろく、お客様を元気にしたい」との想いを込めた「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命(ダイハツメイ)」 軽トラックの可能性を広げ、荷室拡張機能で、アウトドアシーンを楽しいものにする「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」 ダークトーンにこだわった内外装で、落ち着いた大人のかっこよさを追求した「ムーヴ クロメキ」 「今日の服装」のテーマ“気軽なお出かけ”をカジュアルな内外装で表現。わたしにぴったりな「ムーヴ #ootd（オーオーティーディー）」 都会の夜に似合う迫力をフロントフェイス等で表現した「タント カスタム クロメキ」

尚、2月13日（金）から2月15日（日）まで、インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区）で開催される「大阪オートメッセ2026」にも出展します。

＜出展車両＞

1：ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命(ダイハツメイ)

世代を超えて、人の輪を繋いで笑顔に。暮らしをおもろく、お客様を元気にしたい」との想いを込めた「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命(ダイハツメイ)」

オリジナルフロントバイザーには、創業以来大切にしてきた想い「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」をあしらったデザインを採用 オリジナルシートデッキキャリアには、光るダイハツロゴを設定 荷台には、歴代ハイゼットをモチーフにしたパネルを設置し、持ち上げると輪投げの的になる仕様を設定。加えて、手書きの吸入ガス発動機やミゼットのイラストでダイハツの歴史を表現 内装は、歴代ハイゼットに加え、ダイハツやハイゼットにゆかりのある大阪府池田市の花「さつきつつじ」、動物「ウォンバット」、大分県中津市の花「さつき」をモチーフにしたデザインを採用

全長3,395mm×全幅1,475mm×全高1,835mm 排気量660cc (NA/5MT)

2：ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3

軽トラックの可能性を広げ、荷室拡張機能で、アウトドアシーンを楽しいものにする「ハイゼット トラック パネルバンEXTEND3」

停車中に荷室をスライドし、フロアの延長ができるため、休憩等、様々な使用シーンでの 利便性が向上 荷台下にオリジナルサイドパネルを装着したことで、荷物の積載量が増加

全長3,395mm×全幅1,475mm×全高1,940mm 排気量660cc（NA/CVT）

3：ムーヴ クロメキ

ダークトーンにこだわった内外装で、落ち着いた大人のかっこよさを追求した「ムーヴ クロメキ」

光るフロントグリルとリヤガーニッシュで洗練された質感を演出 ボディカラーや内装にマットグレーを採用、加えてインテリアにスウェード調素材を使用することで、質感の高いダークトーンを追求 フロントバンパーガーニッシュ、フロントロアスカート等、ダイハツ純正用品も採用

全長3,395mm×全幅1,475mm×全高1,655mm排気660cc（NA/CVT）

4：ムーヴ #ootd（オーオーティーディー）※1

「今日の服装」のテーマ“気軽なお出かけ”をカジュアルな内外装で表現。わたしにぴったりな「ムーヴ #ootd（オーオーティーディー）」

※1:ootd（オーオーティーディー）とは、「Outfit Of The Day」の略で、「今日の服装」や「今日のコーディネート」を意味する。主にInstagramやX（旧Twitter）などのSNSで、ハッシュタグ「#ootd」を付けて投稿し、自身のファッションを紹介する際に使われる。

オリジナルフロントグリルやデニム調のインテリアで気軽なお出かけを演出 オリジナルブルーとホワイトのツートンカラーで、カジュアル感を追求 カップホルダーパネル、センタークラスターパネル等、ダイハツ純正用品も採用

全長3,395mm×全幅1,475mm×全高1,655mm 排気量660cc（NA/CVT）

5：タント カスタム クロメキ

都会の夜に似合う迫力をフロントフェイス等で表現した「タント カスタム クロメキ｣

光るフロントグリルとリヤガーニッシュで洗練された質感を演出 グレーとパープルのインテリアで、都会的で上品な艶感を表現 バックドアスポイラー、スカッフプレート等、ダイハツ純正用品も採用

全長3,395mm×全幅1,475mm×全高1,755mm 排気量660cc（NA/CVT）

お問合せについては、ダイハツお客様コールセンター（Tel 0800-500-0182）にお願いいたします。

以上

リリース提供元：ダイハツ工業株式会社