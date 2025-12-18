気温が下がり始める10月は、バッテリーの性能低下がもっとも起きやすい時期。

エンジンのかかりが重くなる前に、早めの点検・交換を検討したい季節だ。

今回は 2025年10月のカー用品店売れ筋バッテリーTOP10 を紹介する。

日常使いの軽自動車から最新のアイドリングストップ車、輸入車まで、

“ユーザーが実際に選んだモデル”をチェックしてみよう。

※2025年10月の販売データを元に記事を作成している。

売れ筋 バッテリー ランキング 1位

オートバックス 1位 オートバックス エバストロン S-3

高始動性能と安定した電圧供給で人気のPB最上位モデル。

ハイパワー電装品を使う車種でも安心して使えるため、幅広い層に選ばれている。

イエローハット 1位 GSユアサ ECO.R ER II（エコR ER2）

アイドリングストップ車ユーザーから圧倒的支持を集める定番モデル。

長寿命・高性能で「迷ったらコレ」と言われる信頼度の高いバッテリーだ。

売れ筋 バッテリー ランキング 2位

オートバックス 2位 オートバックス エバストロン S-1

買い替えしやすい価格帯に高性能を両立したスタンダードモデル。

軽自動車・コンパクトカーの交換で安定した人気を誇る。

イエローハット 2位 ボッシュ Eシリーズ

輸入車ユーザーを中心に支持されるロングセラーモデル。

耐久性が高く、安定性重視の人から選ばれている。

売れ筋 バッテリー ランキング 3位

オートバックス 3位 オートバックス エバストロン S-2

性能とコストのバランスに優れ、日常使いのユーザーから支持されるモデル。

初めての交換でも選びやすい万能タイプ。

イエローハット 3位 パナソニック CAOS W1

ブルーバッテリーとして知られるCAOSシリーズの人気モデル。

電装品が多い車両でも安定した電圧を供給し、長距離ドライバーからも高評価。

4位～10位

オートバックス

4位：パナソニック CAOS X1シリーズ … 電装品の多い車に最適。長寿命で交換頻度を抑えられる。

5位：エバストロン S-0 … 軽・コンパクト向けのエントリーモデル。買いやすい価格が魅力。

6位：欧州EN規格バッテリー … 輸入車に対応した欧州企画品。輸入車ユーザーの定番。

7位：パナソニック CAOS HVシリーズ … ハイブリッド車向けの高耐久モデル。安定感が特徴。

8位：ボッシュ Black AMG … 高始動性能モデル。電装品多用車に強い。

9位：ボッシュ ハイテックHV … ハイブリッド車用としてバランスが良いモデル。

10位：ボッシュ Black EFB … アイドリングストップ車向けEFBタイプ。コスパに優れる。

イエローハット

4位：GSユアサ GALDAR SHG2 … 安定性と耐久性の高さで人気のミドルクラス。

5位：ボッシュ BKシリーズ … 国産車向けのベーシックモデルとして定番。

6位：ボッシュ BO-YB … 手頃な価格で交換しやすいエントリーモデル。

7位：パナソニック CAOS LITE L3 … 普段使い向けのCAOSライトモデル。

8位：パナソニック BKシリーズ … 信頼性と価格バランスに優れる国産モデル。

9位：GSユアサ ECO.R ER（エコR ER） … アイドリングストップ車ユーザーの定番。

10位：ボッシュ PS-I … 耐久性と高性能を両立した上位シリーズ。

まとめ

10月のバッテリーランキングは、オートバックス＝エバストロン（PB）強し

イエローハット＝GSユアサ・ボッシュ・パナソニックの三強

という構図がより鮮明になった。

アイドリングストップ車が比較的多いこともあり、EFB／アイドリングストップ対応モデルが上位を占める傾向 が続いているのもポイント。

気温が下がるこれからの季節は、エンジン始動性の低下がトラブルにつながりやすい。

急なバッテリー上がりを防ぐためにも、売れ筋モデルを参考に早めの交換をおすすめしたい。