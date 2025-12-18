【カー用品店】売れているバッテリーTOP10｜迷ったら“選ばれているモデル”を参考に！【2025年10月版】
気温が下がり始める10月は、バッテリーの性能低下がもっとも起きやすい時期。
エンジンのかかりが重くなる前に、早めの点検・交換を検討したい季節だ。
今回は 2025年10月のカー用品店売れ筋バッテリーTOP10 を紹介する。
日常使いの軽自動車から最新のアイドリングストップ車、輸入車まで、
“ユーザーが実際に選んだモデル”をチェックしてみよう。
※2025年10月の販売データを元に記事を作成している。
売れ筋 バッテリー ランキング 1位
オートバックス 1位 オートバックス エバストロン S-3
高始動性能と安定した電圧供給で人気のPB最上位モデル。
ハイパワー電装品を使う車種でも安心して使えるため、幅広い層に選ばれている。
イエローハット 1位 GSユアサ ECO.R ER II（エコR ER2）
アイドリングストップ車ユーザーから圧倒的支持を集める定番モデル。
長寿命・高性能で「迷ったらコレ」と言われる信頼度の高いバッテリーだ。
売れ筋 バッテリー ランキング 2位
オートバックス 2位 オートバックス エバストロン S-1
買い替えしやすい価格帯に高性能を両立したスタンダードモデル。
軽自動車・コンパクトカーの交換で安定した人気を誇る。
イエローハット 2位 ボッシュ Eシリーズ
輸入車ユーザーを中心に支持されるロングセラーモデル。
耐久性が高く、安定性重視の人から選ばれている。
売れ筋 バッテリー ランキング 3位
オートバックス 3位 オートバックス エバストロン S-2
性能とコストのバランスに優れ、日常使いのユーザーから支持されるモデル。
初めての交換でも選びやすい万能タイプ。
イエローハット 3位 パナソニック CAOS W1
ブルーバッテリーとして知られるCAOSシリーズの人気モデル。
電装品が多い車両でも安定した電圧を供給し、長距離ドライバーからも高評価。
4位～10位
オートバックス
4位：パナソニック CAOS X1シリーズ … 電装品の多い車に最適。長寿命で交換頻度を抑えられる。
5位：エバストロン S-0 … 軽・コンパクト向けのエントリーモデル。買いやすい価格が魅力。
6位：欧州EN規格バッテリー … 輸入車に対応した欧州企画品。輸入車ユーザーの定番。
7位：パナソニック CAOS HVシリーズ … ハイブリッド車向けの高耐久モデル。安定感が特徴。
8位：ボッシュ Black AMG … 高始動性能モデル。電装品多用車に強い。
9位：ボッシュ ハイテックHV … ハイブリッド車用としてバランスが良いモデル。
10位：ボッシュ Black EFB … アイドリングストップ車向けEFBタイプ。コスパに優れる。
イエローハット
4位：GSユアサ GALDAR SHG2 … 安定性と耐久性の高さで人気のミドルクラス。
5位：ボッシュ BKシリーズ … 国産車向けのベーシックモデルとして定番。
6位：ボッシュ BO-YB … 手頃な価格で交換しやすいエントリーモデル。
7位：パナソニック CAOS LITE L3 … 普段使い向けのCAOSライトモデル。
8位：パナソニック BKシリーズ … 信頼性と価格バランスに優れる国産モデル。
9位：GSユアサ ECO.R ER（エコR ER） … アイドリングストップ車ユーザーの定番。
10位：ボッシュ PS-I … 耐久性と高性能を両立した上位シリーズ。
まとめ
10月のバッテリーランキングは、オートバックス＝エバストロン（PB）強し
イエローハット＝GSユアサ・ボッシュ・パナソニックの三強
という構図がより鮮明になった。
アイドリングストップ車が比較的多いこともあり、EFB／アイドリングストップ対応モデルが上位を占める傾向 が続いているのもポイント。
気温が下がるこれからの季節は、エンジン始動性の低下がトラブルにつながりやすい。
急なバッテリー上がりを防ぐためにも、売れ筋モデルを参考に早めの交換をおすすめしたい。