収録中のエミン・ユルマズ氏

日本の「レート差」に群がった外国人たち

――エミンさんはお金をめぐる歴史法則として「正しいところにお金が流れないと社会は腐敗する」と指摘されています。新著で大変興味深かったのが「マネタリーシステムの歪みが明治維新を生んだ」という分析で、これは学校の歴史教科書では語られていない視点ですね。

エミン 実は江戸時代末期に、日本はものすごい物価高が起きているんですね。明治維新の20年前からカウントすると物価が約倍になり、国民の不満が大きく高まっていました。

その要因として、19世紀半ばのペリーの黒船来航により江戸幕府が無理やり開国させられて以降、ガラパゴスだった日本の通貨システムがグローバル市場に無防備にさらされたという背景があります。当時の日本の金銀の交換比率は「1対5」で、金1グラムは5グラムの銀と交換できました。一方、海外では金銀の交換比率は「1対15」だったんです。

――そんなに違ったんですね。

エミン そうなると、日本に銀を持ってきて金に交換し海外に持っていけば、レート差で丸儲けです。例えば5gの銀を日本で1gの金と換え、その金を海外で15gの銀に換え、もう1回日本に持ってくれば3gの金になります。これを「アービトラージ」（裁定取引）といいますが、外国人が入ってきてこれが盛んになってしまった。

当然ながら、貴金属を貨幣に使っている日本の国家財政は圧迫され、国内からどんどんお金が消えてゆき、結果的に物価高となります。国民の間で不満が高まり、各地で「ええじゃないか」運動のような騒動も起きるんですね。やっぱりインフレが発生すると、特に食料価格が高騰すれば、世の中が荒れます。

――それは昔もいまも同じですね。

エミン 僕はトルコのようなインフレ国で育ってるんで、20年で物価が倍になるようなことはざらです。でも江戸時代は約300年のあいだ米価格が極めて安定的に推移していて、インフレはそんなに発生してこなかったんです。だから幕末に価格が2倍になったのは日本人にとって大きな衝撃で、これがある意味、明治維新を引き起こしたんじゃないかと僕は見ています。マネタリーシステムの歪みで国家財政が圧迫されてしまったことがトリガーとなった。

――当時鎖国していたからレート差の情報自体がなかったんでしょうか。

エミン それもそうでしょうし、仮に知っていたとしても変えなかったかも知れません。いきなり金銀の交換比率を海外に合わせて1:15にしたら、国内で銀を持ってる人たちが暴れますからね。でも、国家全体の財政を守るには、本当はやらなきゃいけなかったことです。

識字率、世界に先駆けた「先物取引」……近代化の成功要因

――その後、波乱の明治維新を経て日本は近代化に成功するわけですが、普通なら欧米列強の植民地にされてもおかしくなかった状況で、日本はなぜそれを回避できたのでしょうか。

エミン これは本当にたくさん理由がありますが、一つは日本の人材のレベルが高かった点にあります。日本はそれまで一般人を巻き込んだ大きな戦争や海外からの侵略がなく、人口も3000万人くらいに増えた平和な江戸時代において、人々の識字率は極めて高かった。人材のレベルが高いと、海外から新しいものが入ってきた時の吸収率が高い。要は高度な人材の育つスピードが速かったんですね。

もう一つは江戸時代の前半はどちらかというと農業が中心の経済をオーガニックに伸ばそうとしていたのに対し、後期になると「プロト工業」と言われるような工芸品作りや職人的な産業が発展していった。日本人の職人気質という土台も、非常に早い段階で欧米の技術を取り入れて、機械化し、工業化するのに繋がっていったんだと思います。

江戸時代の経済基盤も見逃せない要因でしょう。例えば大坂の堂島米市場で行っていた米の「先物取引」は、世界に先駆けた高度な金融システムです。国内には東海道はじめ五街道が整備されていましたし。

――僕らが思っている以上に江戸の経済は発展していたわけですね。

エミン あと日本は「いいとこ取り」が上手でした。明治の人たちはものすごくオープンマインドですよ。高い意欲でいろんなものをどんどん吸収する。例えば鉄道や郵便はイギリス、銀行システムはベルギー、陸軍はプロイセン（ドイツ）、海軍はイギリスと、いろんなところから「いいとこ取り」をしている。どこを取り入れるかのセンスも良かったんだと思います。

初期の日銀が果たした大きな役割

――「日本近代化の最後のピースになったのは金融システム導入だ」とエミンさんは書かれていますが、明治初期には各藩が独自に発行した藩札がありましたが、やはり日銀ができて統一の紙幣ができたのが大きかったのでしょうか。

エミン その通りです。日本で最初につくられた銀行は、渋沢栄一が設立した第一国立銀行で、これがいまのみずほ銀行です。その後、銀行が続々とつくられて、昔は国が設立順に番号付けしてたでしょう。

――七十七銀行とか、十六銀行とかですよね。

エミン そう、昔の番号の名残りですよね。初期の頃は通貨発行権がまだはっきりしてなくて、各銀行が通貨を発行してたんですが、カオスになってきたので、日銀が通貨発行独占権をもつ形にしたんですね。そのさい政府が日本円の価値を保証したんです。

明治期には大型投資のリスキーな案件、例えば鉱山開発だったり造船だったり大規模な設備投資への融資を金融機関が行う必要がありましたが、そのさいローンをほぼ日銀が保証したんですね。もし焦げついても国がバックアップしますよ、と。

さらに当時の日本のもうひとつの特徴として、ロシアやオスマン帝国とちがって、各分野で1社によるモノポリー（独占）ではなく、オリゴポリー（少数の大手による市場の支配）を採用したんですね。重工業などの分野でも、1社だけでなく、2、3社競争させることで国が発展していった。

日本のスピリッツができた江戸時代

――1社独占だと技術革新が起こりにくくなってしまうから？

エミン それもありますし、やはり1社が大きな力を持ってしまうと政治も腐敗させるので、それが嫌だったんでしょうね。江戸時代なんて1カ所に富が集まり過ぎると、闕所（土地や財産の没収）処分にしてたでしょう。それは、1社独占よりも複数社あったほうがいい、という形に引き継がれて、うまく機能したんです。

――江戸時代からのマインドが経済的な仕組みにも反映され、現在も続いてるって思うと非常に面白いですね。

エミン ある意味、日本人のスピリッツができたのは江戸時代なんですよ。私のとても好きな場所が三越前駅の地下にあって、でっかい浮世絵の壁画がありますよね。そこには昔の日本橋の様子が描かれていて、商売をしたり、物を売ったり、話し合ったり、昼間から飲んでいたり、本を読んでる子どもがいたりします。

そういう自由な文化圏が江戸時代からすでに存在してたというのが、日本の豊かさを象徴してると思いますね。

