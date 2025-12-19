〈「色と動き、音がつくと、戦場はこんなにも残酷になるのか」アニメ化『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』で原作者が驚いたこと〉から続く

1944年に太平洋のペリリュー島（現・パラオ共和国）で日本軍とアメリカ軍の間で行われた「ペリリューの戦い」を丹念に調べ上げたうえで、あくまでフィクショナルな物語として今に伝える戦争漫画『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』（白泉社）が、このたび劇場版アニメ化されて12/5から全国の映画館で公開中だ。原作者・武田一義さんのインタビュー後編では、板垣李光人、中村倫也らアニメ版のキャスティングについて聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）

【画像】戦争アニメ『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』の画像をすべて見る

◆◆◆

最初からずっと第一希望だった板垣李光人さん

──主人公の田丸を担当した、板垣李光人さんの声の演技はいかがでしたか？

武田 実は僕、初めから板垣さんに田丸の声をやってもらいたいと熱望してたんですよ。というのも、決してデキる兵隊ではなく、癒やしキャラみたいな存在の田丸ってすごく声が難しいなと思ってて、ずっと正解が見えなかったんですよね。

どんなにシリアスな状況であっても、観ている人にどこか癒やしを与えてくれる声質の人っていないかなあ……と考えていた矢先、板垣さんの個人のYouTubeを観たんです。たしかパンがメインの料理動画だったかな？ それがまさに、自分がおぼろげにイメージしてた田丸の声そのもので、もう板垣さんしかいない！ と。

しかも、たまたまプロデューサーさんも候補者として板垣さんを考えていて、ぜひ板垣さんで進めてほしい！ とお願いした経緯があったので、実際に決まったときはもう本当にうれしかったですね。声を当ててもらった瞬間「ああ、田丸がいるな……」って……。

──本当にうれしかったことが伝わってきます。主人公の戦友・吉敷を演じた中村倫也さんはいかがでしたか？

武田 正直な話、僕は吉敷っていうキャラクターは、田丸ほど難しくないと最初は思ってたんですよ。実力のある方であれば、誰がやってもその方なりの吉敷になってくれるだろうと。ところが中村さんの吉敷を聞いたときに、すごくハッとさせられたんですね。

吉敷は田丸と対照的で、勇猛で強くてかっこいい兵士だと思うんですけど、でも中村さんの吉敷はかっこよさばかりを前面に出していない。もし戦争に来てなかったら、地元の茨城県の田舎で家業の米農家をやっていて、吉敷家の頼れるお兄ちゃんとしてお母さんと妹と3人で暮らしていたんだろうな……と思えるような、穏やかで素朴な吉敷の素顔が中村さんのあの温かい声の中に見えてきました。



勇敢で勘も冴えていて、第一線の兵士として非常に優秀な吉敷佳助上等兵。だが戦場において人命を奪うことに葛藤する優しさもある。

今はもうこの世に生還者は存在しない

──本当は、吉敷も田丸も「〜だっぺ」とお国言葉の茨城弁を話してるんですよね。

武田 そうそう（笑）。作品内では東京弁に変換されてますけどね。

ペリリュー島を守っていた歩兵第二連隊は茨城県水戸で編成された部隊だったので、生還者は茨城県の人が多かったんです。原作は終戦70周年のときに始まったんですけど、その頃はまだ生還者の中にご存命の方もいらっしゃって、茨城の方を含めていろんな方の話を聞かせていただきました。

しかし2019年に最後の方がお亡くなりになって、今はもうこの世に生還者は存在しません。今年は終戦80周年なので、終戦時20歳だった人たちがもう100歳になります。この10年で戦争体験者は本当にいなくなってしまいました。

ディテールが失われ観念的になりつつある最近の“戦争”

──戦争の記憶が、いよいよこの世から本当に消えつつあると……。

武田 日本は毎年、終戦記念日などがあって、そのたびに戦争を振り返ることが習慣としてあるので、おそらく誰に聞いても「戦争はしてはいけない」って言うと思うんですね。

でも、それはもはや観念としての戦争になっていて、戦争になると具体的にどういったことが起きるのかといった、戦争のディテールの記憶は薄れていってるのではないかなと……。そのディテールが失われて、戦争が観念的に語られれば語られるほど、実際の戦争というものからはかけ離れた戦争の話になっていきそうな気がします。

──それはもう実質、戦争を忘れているようなものですね。

武田 そうですね。ただ、戦争を知らない団塊ジュニア世代の自分が戦争の漫画を描くということについて、僕はずっと葛藤を抱えています。取材中に「話を聞けば、体験していなくても描けるとお考えですか？」と戦争体験者から言われたこともあります。

戦争体験者の代わりに伝えるものとして

──そんなことが……。

武田 ですが体験者がいなくなりつつある今、彼らの代わりに伝えるものとして『ペリリュー』を描くことができて、本当によかったと思えるようになってきました。

戦争をテーマにするとどうしても表現をすることも、それを受け取ることも、どちらもハードルが高くなってしまいますが、でも僕はこの作品でそれを下げられたらいいなと思っています。

史実をベースにしたリアルな戦場を描こうとはしてますが、『ペリリュー』はあくまでエンタメ作品です。楽しみながらも戦争を実感として、これからの人たちにも感じてもらえたらうれしいですし、描き手として葛藤を抱きながらも精一杯誠実に向き合って、これからも取り組んでいきたいと考えています。

──最後に、おすすめの戦争映画を教えてください。

武田 塚本晋也監督の『野火』（2015）をおすすめします。いや、おすすめではありますけども、万人が観るべきとは言いません。本当に人を選びます。でもそれくらいリアルに戦争の現場、最前線の悲惨さっていうのを表現した作品だと思っています。

とにかく観る人は覚悟して観てください。でも自分はおすすめはしたい！ したいけど、本当に悲惨です！

たけだ・かずよし 漫画家。1975年生まれ、北海道岩見沢市出身。2012年に精巣腫瘍の治療体験をテーマにした『さよならタマちゃん』でデビュー。2016年から白泉社「ヤングアニマル」誌で『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』を連載開始し、2017年に日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。

『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』

漫画家志望の21歳の陸軍一等兵・田丸はその才能を上官に買われて、部隊の“功績係”に任じられる。運悪くぬかるみで滑って転んで頭を打って亡くなった仲間の最期も、田丸によって敵兵相手に勇猛果敢に戦った末に散華したという美談に仕立て上げられ、遺族に知らせるという役回りだ。

しかし、そんなある日、ついにアメリカ軍が島に上陸する。田丸は同い年の陸軍上等兵・吉敷らとともに最前線の陣地でアメリカ兵を迎え撃つが、圧倒的な戦力差により瞬く間に蹂躙されてしまう。

司令部から玉砕を禁じられ、持久戦に徹するよう命じられる田丸たち。しかし、持久しようにもそのための食料がない。水すらない。口々に「早く死にたい」と呻く負傷兵たち。そんな死ぬに死ねない地獄の底のような世界で、田丸は吉敷とともに日本への生還を誓い合う。

同じ味方とはいえ、極限状態の中で剥き出しになるそれぞれの人間性。そんな人々との潜伏生活が2年半も続くと、もはや誰と何のために戦っているのかわからなくなってしまう。戦争のリアルがここにある。



監督：久慈悟郎／原作：武田一義／脚本：西村ジュンジ、武田一義／声の出演：板垣李光人、中村倫也、天野宏郷、藤井雄太、茂木たかまさ、三上瑛士／制作会社：シンエイ動画×冨嶽／日本／2025／104分／配給：東映／©武田一義・白泉社／2025「ペリリュー −楽園のゲルニカ−」製作委員会

（木下 拓海／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）