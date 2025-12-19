1944年に太平洋のペリリュー島（現・パラオ共和国）で日本軍とアメリカ軍の間で行われた「ペリリューの戦い」を丹念に調べ上げたうえで、あくまでフィクショナルな物語として今に伝える戦争漫画『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』（白泉社）が、このたび劇場版アニメ化されて12/5から全国の映画館で公開中だ。原作者の武田一義さんは、共同脚本という形で本作にも参加している。漫画をアニメ化するうえでの難しさや、銃後ではなく最前線を舞台にした戦争の物語を、今、アニメ映画として公開する意味について伺った。（全2回の1回目／2回目を読む）

1944年9月、南北9km×東西3kmほどの小さな島・ペリリュー島に、4万人をゆうに超えるアメリカ軍が押し寄せてきた。迎え撃つのは、兵隊ではない軍属を入れてもたった1万人程度にしかならない日本軍。アメリカ軍は当初、その圧倒的戦力差から長くて4日で片がつくと見込んでいた。しかしその目論見は大きく外れ、最終的に日本軍が玉砕するまで抵抗は2カ月以上も続くことになる。

だが、戦いはそれで終わりではない。島の洞窟などに潜む敗残日本兵たちは、飢えや渇き、伝染病、あるいは日本兵同士の対立や分裂といった艱難辛苦を相手に、すでに戦争が終わったことを知らないまま2年半もの間にわたって奮闘せねばならなかったのだ。

最終的に生き残った数は、たったの34人。あまりに語り部が少ないせいか「忘れられた戦い」と呼ばれることもあるという。

全11巻の原作を2時間に収めるのが大変だった

──武田さんは共同脚本という形で本作に関わっていますが、映画にするうえで何が大変でしたか？

武田一義（以下、武田） やっぱり本編だけでも単行本で全11巻のボリュームがある原作を、2時間以内に収めるのが大変でしたね。

そこで「主人公の田丸の主観に絞っていこう」と一緒に共同脚本を務めた西村ジュンジさんから提案があり、それが基本的な方針になりました。したがって田丸がいないシーン、例えば日本軍の本部が玉砕するシーンや、東京大空襲といった日本が敗戦していく流れの描写などがなくなっています。

──基本的に田丸が見聞きしたことだけを残すことにしたと？

武田 そうすることで、田丸という一兵士が体験した戦いになる、という効果もあります。アメリカ軍との激戦の末に生き残り、わずかな仲間たちとともにペリリュー島内に隠れ潜んでいる田丸たちは、終戦後にアメリカ軍から投降を呼びかけられても日本が敗けたことを知りません。

だから「本当に戦争は終わったのか？ それともアメリカ軍の罠なのか……？」と疑心暗鬼になる当時の日本兵の気持ちに、より臨場感をもって感情移入できる効果もあるかもしれないと思ったんです。

脚本が映像になったときの“尺感”の難しさ

──とくに映画館という空間では、田丸の目線により没入できそうですね。

武田 ですが、それでも2時間以内に収めることはもちろんできないので、いろんなエピソードをたくさん削っていきました。

ただし、本当にあった戦争をテーマとして扱っている以上、史実には忠実でありたいと思って、ペリリュー島の生還者の方々が帰国するまでに、どのような経験を実際にしたのか？ といった史実に則した部分は厚めに残しています。

──脚本を書くのはこれが初めてですか？

武田 はい、そうです。映画やアニメの脚本を書いたことがなかったので、脚本をこれくらい書いたら、だいたいこれくらいの映像になるという“尺感”がわからなくて苦労しました。

最初に僕が書いた脚本は3時間ってプロデューサー陣に言われたんですよ（笑）。めちゃめちゃ削ったつもりだけど、まだそんなにあるのかとショックを受けました。

キャラクターを削りたくなかった理由

──原作者として、どうしても削れなかった部分はありましたか？

武田 例えば、話を短くするための手っ取り早い方法って、キャラクターを削ることなんですね。その分、エピソードを減らせるわけで。でも自分は原作者として、それをなるべくしたくありませんでした。

それはなぜかというと、ペリリュー島にいた日本兵って自分たちと何も変わらない普通の人たちで、そういった人たちによる戦争の物語を描きたいというのが、この作品のスタート地点なんですね。

いろんなタイプの違う人たちがいて、初めて“普通の人たち”って構成されます。だから、作品内にいるいろんなキャラクターたちを削りたくなかったんです。

──たしかに。“普通の人たち”っていろんな人たちのことですね。

武田 でも先ほど述べたとおり、史実に則ったエピソードを優先して脚本に残していくと、その分、フィクションのエピソードが削られていって、それに絡んでいたキャラクターたちの存在感が薄くなっていってしまうんですね。ですので、キャラクターを残すために映画用にエピソードの形を変えたりしました。

キャラクターの行動原理とか性格は変えないままに、でも違うエピソードの中でちゃんと物語に絡むようにはしたいと思っていて、そういったところが原作との違いになっています。

残虐さがより増幅されて……

──他に原作と違う点は？

武田 あとは、残酷なシーンの扱いですね。最初に出来上がった映画を観て、音がつくとこんなに戦場がリアルに感じられるのかって驚いたんですよ。でもその分、残虐さもより増幅されてしまいます。

漫画では白黒の静止画だったからギリギリ見ることができたシーンも、それに血の色や動き、さらに音もついた映画となると、あまりに残酷すぎるシーンになってしまうんですね。これに関して、制作チームはすごく気を遣って、かなり苦労しただろうと思います。

──原作は戦場のリアルをありのままに伝えようとする姿勢を感じましたが、あの独特の可愛らしいキャラクターデザインが緩衝材のようになって、残酷さを和らげていたように思います。

武田 まさにその“緩衝材”を意識して、僕も漫画を描いていました。凄惨な出来事ばっかりでは読むのも辛くなってしまうかもしれないので、ちゃんと感情移入して読んでもらうために、この3頭身のキャラクター造形にしたんです。

作り手側の思いとしては、戦争のリアルを描くんだけども決してマニアックすぎないように注意しつつ、小学校の高学年くらいの子が初めて戦争の物語を見るときの入口になりうる作品を目指しています。もちろん、全年齢向けではあるんですけど。

映画でこの物語に興味を持ってくれた人は、次は原作の漫画に進んでほしいし、さらにその先には史実の戦争があるっていうことを意識してもらえたらなと思っています。

たけだ・かずよし 漫画家。1975年生まれ、北海道岩見沢市出身。2012年に精巣腫瘍の治療体験をテーマにした『さよならタマちゃん』でデビュー。2016年から白泉社「ヤングアニマル」誌で『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』を連載開始し、2017年に日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。

『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』

漫画家志望の21歳の陸軍一等兵・田丸はその才能を上官に買われて、部隊の“功績係”に任じられる。運悪くぬかるみですべって転んで頭を打って亡くなった仲間の最期も、田丸によって敵兵相手に勇猛果敢に戦った末に散華したという美談に仕立て上げられ、遺族に知らせるという役回りだ。

しかし、そんなある日、ついにアメリカ軍が島に上陸する。田丸は同い年の陸軍上等兵・吉敷らとともに最前線の陣地でアメリカ兵を迎え撃つが、圧倒的な戦力差により瞬く間に蹂躙されてしまう。

司令部から玉砕を禁じられ、持久戦に徹するよう命じられる田丸たち。しかし、持久しようにもそのための食料がない。水すらない。口々に「早く死にたい」と呻く負傷兵たち。そんな死ぬに死ねない地獄の底のような世界で、田丸は吉敷とともに日本への生還を誓い合う。

同じ味方とはいえ、極限状態の中で剥き出しになるそれぞれの人間性。そんな人々との潜伏生活が2年半も続くと、もはや誰と何のために戦っているのかわからなくなってしまう。戦争のリアルがここにある。



監督：久慈悟郎／原作：武田一義／脚本：西村ジュンジ、武田一義／声の出演：板垣李光人、中村倫也、天野宏郷、藤井雄太、茂木たかまさ、三上瑛士／制作会社：シンエイ動画×冨嶽／日本／2025／104分／配給：東映／©武田一義・白泉社／2025「ペリリュー −楽園のゲルニカ−」製作委員会

