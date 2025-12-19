この大会でしか見られない、シュールなシーンが飛び出した。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。ポットを獲得して喜ぶ人気芸人と、その横でクールに構えるイケメン俳優。その対照的なリアクションにスタジオは爆笑し、視聴者からも多数のコメントが寄せられた。

【映像】「あまり見たことがない」イケメン俳優と人気芸人の“対照的すぎる”表情

予選テーブルAの序盤、ここでは吉村崇（平成ノブシコブシ）がダイヤとハートの「82」、狩野英孝がハートの「A9」というカードで対決。「8」でペアを作った吉村が勝利した。

この日、自身にとって最初のポットを獲得した吉村は「フー！」と大きく息をつき、満足げな表情を見せた。一方、隣の三浦翔平は真顔のままテーブルを見つめ続ける。この対照的なリアクションに、小籔千豊は「これはおもろいですね。あんまりテレビで見ない…」とコメント。続けて「騒いでる吉村の隣に三浦翔平。AIが作った動画かと。あんま見ないです、このツーショット」と語ると、スタジオは爆笑に包まれ、視聴者からも「このメンツが一緒の画面に映ってるのおもろすぎる」「真顔w」「三浦翔平かっこよ」と反響が寄せられた。

煽り行為やボケ、ツッコミなどの発言がすべて許される“何でもあり”の今大会。イケメン俳優とお笑い芸人の絶妙な空気が生み出す独特の盛り上がりが、試合をさらに面白くしていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）