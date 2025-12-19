【投資のプロが警告】「スクリーニング」はただの作業、本当の分析はここから始まる

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

勝者の選球眼

「指標」はあくまで入り口にすぎない

現時点で成功しているバリュー（割安）株投資家をみると、単純にPER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）で割り出した割安株のリストから買っているわけではありません。

割安な指標はあくまでもきっかけ。候補となる銘柄を、自分の目で多角的に精査して投資の判断をしています。

メディアの「推奨銘柄」を信じてはいけない

これだけの理由

マネー誌や株式情報サイトなどをみると、指標に基づく割安株やおすすめ銘柄などがあります。しかし、これらをうのみにするのはおすすめできません。

こうした割安株は、単にPERやPBRといった指標からピックアップしたもので、十分に精査されたものではないからです。

「優等生探し」のメソッドが通用しない領域

多くの投資スタイル（PERや利益率、ROE［自己資本利益率］などの指標を組み合わせてどれも及第点をとる銘柄のリスト）をスタートとして長期的な成長性を定性的に評価する方法もあります。

大型株についてはこれでかなりアタリがつけられると思いますが、中小型株も含むより大きな投資対象を考えると、この方法だけでは投資すべきリストとして不十分なことが多いです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）