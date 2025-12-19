ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

環境配慮素材と確かな保温性。雪道でも安心のグリップ力【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場!

ザノースフェイスのブーツは、高所登山向けのテントブーツから進化した定番モデル。アッパーには防風性と保温性に優れたリサイクルボアフリースを採用し、環境に配慮しながら冬のスタイリングに馴染む温かみのあるデザインを実現している。

保温素材には「THERMOLITE ECOMADE」を使用し、秋冬シーズンの冷気や濡れから足元をしっかり守る。アウトソールには「Vibram ICE TREK」を搭載し、低温下でもラバー材の硬化を抑え、優れたグリップ力を発揮する。

日本人向けに開発された足型と足首ホールドシステムにより、スムーズな着脱と高いフィット感を両立。

ショートタイプの使いやすいデザインで、寒さ厳しい冬の日常からスノーフィールドでのアクティブシーンまで幅広く活躍する機能的なウィンターブーツ。