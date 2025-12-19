ミラノ・コルティナ五輪日本代表の最終選考となっている『第94回全日本フィギュアスケート選手権大会』が19日から21日にかけて行われます。

この大会では、シングルは男女ともに優勝者が五輪出場の3枠のうち1枠を無条件で獲得。残りの2枠はこれまでの大会で成績を残した選手たちを総合的に判断。

2枠目の選考基準は、全日本選手権の2位と3位、グランプリファイナルの日本勢上位2人、さらに全日本選手権大会終了時点でのシーズンベストスコア日本勢上位3人になります。

現在この選考基準に入っているのは男女3人ずつ。男子は鍵山優真選手（グランプリファイナル日本勢1位、シーズンベストスコア日本勢1位）、佐藤駿選手（グランプリファイナル日本勢2位、シーズンベストスコア日本勢2位）、三浦佳生選手（シーズンベストスコア日本勢3位）。女子は中井亜美選手（グランプリファイナル日本勢1位、シーズンベストスコア日本勢2位）、坂本花織選手（グランプリファイナル日本勢2位、シーズンベストスコア日本勢1位）、千葉百音選手（シーズンベストスコア日本勢3位）となっています。

3枠目の選考基準は4点。2枠目の選考基準を満たすも漏れた選手、ワールドスタンディング上位3人、今季国際競技会ポイント上位3人、今季総合得点平均上位3人のいずれかを満たすこと。この条件に現時点で入っているのは、2枠目の条件を満たしている男女3選手ずつに加え、男子は友野一希選手（今季国際競技会ポイント3位、今季総合得点平均3位）、女子は吉田陽菜選手（ワールドスタンディング3位）になります。