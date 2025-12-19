¡Ö¿Í´Ö¤Ï¶ò¤«¡×¡ÖçÓ¤á¤é¤ì¤Æ¤ëw¡×¡¡´°Á´¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ·Èï³²ÂÐºö¥°¥Ã¥º¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤Ë21Ëü¿Í¶ì¾Ð
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥´¥ê¥é¡Ê¡÷_princessGORIRA¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î10Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·½É±ØÀ¾¸ý¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦1Ëç¡£
¡ÖÈ·Èï³²ÂÐºö¥°¥Ã¥º¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³Ãæ¡×¤È¤¤¤¦Ä¥¤ê»æ¤Î²¼¤Ë¡¢ÉÝ¤¤´é¤Ç°Ò³Å¤¹¤ëÇ¤Î¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤¬3Ëç¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤¹¤°Á°¤ÇÍª¡¹¤ÈÐÊ¤à1±©¤Î¥Ï¥È¡£
¤Þ¤µ¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÈá¤·¤¤·ë²Ì¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤À¡£
¤¿¤à¤í¤¹¤ëÈ·
¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥´¥ê¥é¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÈ·¤ò¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀµÄ¾¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÄ»¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤¬¾å¼ê¤¯»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ·¤ÎÂ¾¤Ë¤â5±©¤Û¤É¤¿¤à¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Â¸³¤Ê¤Î¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤³¤ì¤¬°ì¼ï¤Î¡Ø·ë²Ì¡Ù¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£
X¤ÇÃÎ¸«¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÁ°¤Ï¥«¥é¥¹¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤â¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥´¥ê¥é¤µ¤ó¡Ë
¤à¤·¤íÇ¤¬¥Ï¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï21Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖçÓ¤á¤é¤ì¤Æ¤ëw¡×
¡Ö·ë²Ì¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦È·¤Ï¤«¤·¤³¤¤
¡¦¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ï¶ò¤«
¡¦Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤ÎÂÞ¤ß¤¿¤¤¤ÊÄ¥¤ê»æ¤â¤ª¤â¤í¤¤¤Ã¤¹¤Ê¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í´Ö¤ÎÀõÃÎ·Ã¤ò·Ú¡¹¤È¸«ÇË¤ë¥Ï¥È¡£ÌîÀ¸¤¬°é¤à¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÇ½ÎÏ¡¢¶²¤ë¤Ù¤·¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë